RISKOVAL. PORUŠOVAL ZÁKONY. MENIL PRAVIDLÁ.

Autor: WBN/PR, včera 14:23

ZAKLADATEĽ je skutočný príbeh muža, ktorý vybudoval impérium menom McDonald´s. Dnes do neho patrí 35.000 prevádzok s rýchlym občerstvením po celom svete.



film Zakladateľ Foto: Forum Film Czech Republic & Slovakia

Píše sa rok 1954. Marilyn Monroe sa práve vydala za Joa DiMaggia; Elvis Presley nahral piesne "That’s All Right” a "Blue Moon of Kentucky” pre Sun Studio v Memphise a filmový producent Walt Disney finišuje s výstavbou svojho zábavného parku. Kým Amerika zažíva povojnový boom, 52-ročný podnikateľ Ray Kroc sa snaží uživiť ako obchodný cestujúci, ktorý ponúka na predaj výkonné profesionálne. Tie šli na odbyt hlavne reštauráciách Drive-In, ktoré boli v povojnových rokoch u Američanov mimoriadne obľúbené. Keď sa Ray dozvie, že malá reštaurácia si objednala šesť mixérov, začne mu to vŕtať v hlave. Mohli by mať taký obrat, aby potrebovali urobiť naraz až 30 mliečnych koktailov? Rozhodne sa túto dodávku vybaviť osobne a po prvýkrát sa stretáva s bratmi McDonaldovcami a ich malou reštauráciu, ktorá ho očarí. Veľmi rýchlo si uvedomí, že toto je koncept budúcnosti – synchronizovaná príprava jedla ako na bežiacom páse a jednoduchá, ale kvalitná ponuka zložená z toho, čo si najviac ľudia objednávajú – hamburgery, hranolky a cola.Najskôr sa Ray s McDonaldovcami dohodne, že bude pre nich pracovať ako agent pre frančízy. V prvom rade presadí, aby každá z ďalších prevádzok bola jasne označená ikonickým emblémom, ktorý na okoloidúcich pôsobí ako svätožiara. Dva zlaté oblúky sa stali pop artovým majákom a zaradili sa ku všade prítomným a jasne rozpoznateľným symbolom podobne ako fľaša Coca-Coly alebo konzerva Campbellovej polievky. Rayovou zásluhou sa v krátkom čase v Chicagu a jeho okolí otvorí nových 13 pobočiek a plánujú sa ďalšie aj v ostatných častiach krajiny. Práve sa začala písať história najslávnejšieho fast-foodu všetkých čias…Názov ZAKLADATEĽ tvorcovia zvolili s istou dávkou irónie. "Ray nezaložil McDonald’s,” vysvetľuje producent Don Handfield. "Nevymyslel ani geniálny Speedee System. Ale bez Raya Kroca by dnes túto značku nepoznali po celom svete. Ray bratov McDonaldovcov obdivoval, pretože urobili niečo, čoho on nebol nikdy schopný – prísť s originálnym nápadom. Aj oni sa snažili, ale Rayove ambície boli pre nich nedosiahnuteľné. On sníval o troch tisíckach pobočiek, čo vtedy znelo šialene. Zakladateľom nebol, ale sám seba tak nazýval.”Jedným z dôvodov, prečo sa tvorcovia rozhodli ukázať príbeh Ray Kroca a bratov McDonaldovcov divákom, je snaha "poľudštiť" túto gigantickú nadnárodnú sieť. "Myslím, že keď ľudia spoznajú históriu vzniku McDonald´s, zlepší to v ich očiach humánny obraz, ktorý podľa mňa táto spoločnosť za posledných 50 rokov stratila,” uzatvára Don Handfield.