Podnikateľ Lunter chce vyzvať Kotlebu v župných voľbách

Autor: SITA, včera 14:46

Kandidatúra Jána Luntera je podľa OĽaNO dobrou správou pre Banskobystrický kraj.

Zakladateľ spoločnosti Lunter (pôvodne Alfa Bio) Ján Lunter (v pozadí). Foto: archívne, SITA/Peter Rusko

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) - Kandidatúra Jána Luntera na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja je dobrou správou pre tento kraj. Malo by byť našou spoločnou snahou, aby ľudia so životnými skúsenosťami a čistým štítom nabrali odvahu vstúpiť do politiky a čestne v nej ľuďom slúžili.Vyhlásil to líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) Igor Matovič s tým, že hnutie sa rado s Lunterom stretne a prediskutuje jeho víziu pre Banskobystrický kraj. Agentúre SITA poskytol stanovisko Matoviča hovorca OĽaNO-NOVA Dano Mitas.Portál www.tyzden.sk v pondelok informoval, že banskobystrický podnikateľ a majiteľ firmy na zdravé potraviny Ján Lunter sa rozhodol kandidovať na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Ako uvádza portál v rozhovore s Lunterom, po tom, ako ho podporilo viacero osobností, sa Lunterovi vraj podarilo presvedčiť aj manželku, ktorá s jeho krokom nakoniec súhlasila.