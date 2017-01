Hlina vyzval Rybníčka, aby nezakladal stranu, chce ho v KDH

Autor: SITA, včera 15:39, aktualizované: včera 17:20

Richard Rybníček. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) - Predseda mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina v pondelok vyzval primátora Trenčína Richarda Rybníčka, aby nezakladal novú konzervatívnu stranu TOSKA.Ako Hlina povedal na tlačovej besede, podľa neho nie je najmenší dôvod zakladať ďalšiu konzervatívnu politickú stranu na Slovensku, keďže KDH po marcových parlamentných voľbách prešlo fázou záchrany a konsolidácie.povedal Hlina s tým, že ide o vytesňovanie priestoru tak, aby bolo zrejmé, kto predstavuje konzervatívnu politiku na Slovensku.Demokracia umožňuje vznik nových politických strán, čo nikto podľa predsedu kresťanských demokratov nespochybňuje.povedal a dodal, že KDH je pripravené a stále má miesto v predsedníctve, ktoré ponúka Rybníčkovi.dodal Hlina s tým, že výber nového člena v predsedníctve KDH podlieha zvoleniu na Rade KDH, ale strana je na to pripravená. Ak sa však Rybníček predsa len rozhodne stranu založiť, KDH to nebude vyhodnocovať ako konštruktívne. Podľa Hlinu by však bolo rozumné sa spojiť.dodal.Ako povedal podpredseda KDH Peter Bobula, je nerozumné, nesprávne a nezodpovedné vytvárať novú politickú stranu a trieštiť politický priestor.povedal a dodal, že KDH chce konzervatívny priestor posilňovať. Podľa Bobulu netreba voličom pliesť hlavu množstvom politických subjektov.Primátor Trenčína Richard Rybníček v októbri minulého roka oznámil, že zakladá novú politickú stranu TOSKA. Nepozdáva sa mu súčasná situácia, keď Národná rada Slovenskej republiky a samotná vláda rozhodujú o dianí v jednotlivých regiónoch Slovenska. Marcové parlamentné voľby podľa neho dopadli patom.povedal Rybníček s tým, že sa snažil nájsť lepšiu cestu, ako len kritizovať súčasný stav. "To nestačí. Nie som však žiadny spasiteľ ani záchranca Slovenska, ani pravice. Cítim sa ako človek, ktorý nechce byť iba medzi tými, čo nadávajú, ale mali by sme sa posúvať ďalej, povedal v úvode svojho vyhlásenia vlani v októbri.Jeho strana sa má hlásiť ku konzervativizmu a hlavnou programovou tézou strany má byť decentralizácia a zmena územného členenia Slovenska.Podľa Rybníčka dnes starostovia, podnikatelia, lekári, sestričky, učitelia cítia, že krajina je nebezpečne riadená z Bratislavy.dodal. Tak podľa neho dostávajú priestor populistické rozhodnutia. Zdôraznil, že moc treba presunúť do jednotlivých regiónov. Chcel by, aby sa Slovensko členilo na tzv. prirodzené regióny alebo župy.Richard Rybníček vo svojom pondelkovom stanovisku uviedol, že Alojzovi Hlinovi ďakuje za ponuku a považuje ju za kompliment, rovnako ako ponuky, ktoré mal od bývalého predsedu KDH Jána Figeľa.reagoval primátor Trenčína.