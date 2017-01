Štát hľadá riešenie, RegioJet nechce uvoľniť trate

Autor: SITA, včera 18:35

Súkromný dopravca si chce podľa ministra dopravy Árpáda Érseka urobiť z cestujúcich rukojemníkov.

Zavedenie štátnych IC vlakov je v ohrození

Ministerstvo dopravy podľa RegioJetu klame

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) - Nasadenie náhradných vlakov po odchádzajúcom súkromnom dopravcov RegioJet je ohrozené. Uviedlo to Ministerstvo dopravy a výstavby SR, podľa ktorého súkromný dopravca odmieta uvoľniť trate, na ktorých vozil cestujúcich z Bratislavy do Košíc, napriek osobnému prísľubu ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi.povedal Érsek, čím reagoval na informácie od Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).ŽSR dostali v pondelok od RegioJetu písomné stanovisko, že odmieta zrušiť objednávku trás, v ktorých dnes jazdia vlaky súkromného dopravcu medzi Bratislavou a Košicami a ktoré od februára tohto roka zastavuje. Pre rozhodnutie súkromného dopravcu tak podľa ministerstva dopravy nebude v týchto časoch možné zaviesť štátne IC vlaky.Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo svojom stanovisku uviedla, že v súčasnosti nemôže garantovať, že bude schopná zabezpečiť náhradu vlakov spoločnosti RegioJet.vyhlásili zástupcovia ZSSK. Dodali, že o prípadnom novom nastavení cestovného poriadku budú verejnosť v najbližších dňoch a týždňoch informovať.RegioJet považuje stanovisko ministerstva dopravy za nepravdivé, súkromný dopravca podľa svojho vyjadrenia trasu medzi Bratislavou a Košicami blokovať nechce. RegioJet podľa vlastných slov poslal ŽSR oficiálne stanovisko o zmenách v cestovnom poriadku od 26. februára tohto roka.uviedol hovorca RegioJetu Aleš Ondrůj.Dodal, že pokiaľ má ZSSK záujem, musí v období od 31. januára do zmeny cestovného poriadku rokovať s RegioJetom o takzvanom prevzatí trasy. Súkromný dopravca je podľa Ondrůja pripravený o celej situácii rokovať a trasy uvoľniť už začiatkom februára tohto roka.