Siemens osvetľuje Bratislavu bez súťaže, tvrdí poslanec SaS

Autor: SITA, včera 19:19

Poslanec SaS Juraj Droba sa pýta, ako je možné, že nebolo treba vypísať verejné obstarávanie a ako vybral pre zabezpečenie verejného osvetlenia magistrát firmu Siemens.

Verejné osvetlenie hlavného mesta poskytuje spoločnosť Siemens údajne bez súťaže. Foto: ilustračné, SITA/Jakub Julény

Mesto bude preberať majetok do vlastných rúk

Mudrlantov bude podľa Nesrovnala pribúdať

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) - Verejné osvetlenie v hlavnom meste SR Bratislave aj naďalej zabezpečuje spoločnosť Siemens, podľa poslanca NR SR za SaS Juraja Drobu, ktorý je kandidátom na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, však bratislavský magistrát uzavrel zmluvu na osvetlenie bez súťaže. Poslanec o tom informuje vo svojom blogu.Koncom tohto roka sa skončila dvadsaťročná zmluva na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia, ktorú malo mesto uzatvorenú so spoločnosťou Siemens. Podľa hovorkyne Bratislavy Ivany Skokanovej až do výberu nového dodávateľa komplexných služieb verejného osvetlenia mesto zabezpečilo osvetlenie Zmluvou o úrovni poskytovania služieb, ktorú so Siemensom uzavreli na dvanásť mesiacov s možnosťou opcie na ďalších dvanásť mesiacov.Počas tohto obdobia podľa hovorkyne budú majetok preberať do správy mesta.dodala s tým, že celková suma sa mesačne odvíja od počtu aktívnych svetelných bodov.Oproti minulému roku ju podľa Skokanovej znížili o cenu elektrickej energie, ktorú si mesto Bratislava hradí samo.spomenula hovorkyňa.Poslanec Juraj Droba sa v blogu pýta, ako je možné, že nebolo treba vypísať verejné obstarávanie a ako vybral magistrát firmu Siemens.pripomína poslanec za SaS.Ivana Skokanová poznamenala, že dôvodom pre podpísanie Zmluvy o úrovni poskytovania služieb so Siemensom je dôkladná príprava podkladov pre riadne verejné obstarávanie, z ktorého vzíde nový poskytovateľ verejného osvetlenia.spomenula Skokanová v decembri.Na bratislavskom magistráte predpokladajú, že novú zmluvu na verejné osvetlenie podpíšu opäť na dlhšie obdobie.reagoval v pondelok primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Verejné osvetlenie sa skladá zo svetelného zdroja, nosného zariadenia a rozvodu. Vlastníkom i správcom osvetlenia je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, prevádzkovateľom je firma, ktorá na základe zmluvy s mestom prevádzkuje osvetlenie Bratislavy. Za technicko-prevádzkový stav zariadení verejného osvetlenia umiestneného na verejných priestranstvách zodpovedajú vlastník, správca a prevádzkovateľ.Blog Juraja Drobu nájdu záujemcovia na adrese http://droba.blog.sme.sk/c/444434/bratislavsky-magistrat-uzavrel-zmluvu-na-osvetlenie-za-2-miliony-bez-sutaze.html