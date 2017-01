Zlodeji sa vlámali k dôchodkyni, jeden ju brutálne napadol

Autor: SITA, dnes 11:39

Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA/MICHALOVCE 19. januára (WebNoviny.sk) - Policajti zadržali štyroch mladíkov, dvoch vo veku 19 rokov, jedného 18-ročného a jedného 21-ročného, ktorí sa vlámali do domu 67-ročnej ženy v obci Krišovská Liesková v Michalovskom okrese. Jeden z nich dôchodkyňu brutálne napadol, po útoku sa bude asi mesiac liečiť.Miestni mladíci vtrhli do domu v utorok krátko po polnoci. Ako informoval košický policajný hovorca Alexander Szabó, jeden z páchateľov strážil vonku, traja vnikli do domu. Ukradli čokoládovú roládu a telefónny kábel, ktorý vytrhli z telefónu. Zobrali aj nástenné hodiny a škatuľku s mincami. Zlodejov vyrušila domáca pani, ktorú zobudili. Keď vyšla z domu, jeden z páchateľov ju napadol palicou a zlomil jej ruku.Štvorlístok policajti zadržali v priebehu niekoľkých hodín. Vyšetrovateľ ich obvinil z porušovania domovej slobody, kde je trestná sadzba tri až osem rokov. Mladík, ktorý ženu napadol, čelí aj obvineniam z ublíženia na zdraví.