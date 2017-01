V prevádzke je najmenej 100 lyžiarskych stredísk

Autor: SITA, dnes 15:45

Foto: ilustračné, SITA/Rastislav Ovšonka

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) - Vleky a lanovky v súčasnosti premávajú v minimálne stovke zimných areálov na Slovensku.Trate sú zjazdné dobre až veľmi dobre, so snehovou vrstvou zväčša 40 až 80 centimetrov, na juhu západného a stredného Slovenska 30 až 50 centimetrov. Ako agentúru SITA informovala Ľubica Styková zo spoločnosti SITOUR, 60 až 80 centimetrov snehu je v Skicentre Kohútka, v Oravskej Lesnej a na Skalke, 80 centimetrov v Litmanovej, v Salamandre resort a v Monkovej doline pri Ždiari, do 90 centimetrov snehu hlási Strachan – Ždiar, Vyšné Ružbachy, Kubínska hoľa a Vrátna – Paseky.Od 80 do 100 centimetrov snehu má Štrbské Pleso a Brezovica. Na zjazdovkách bez technického zasnežovania je 20 až 30 centimetrov snehu, s výnimkou vysokohorských lokalít. Napríklad v Lomnickom sedle sa totiž drží 1,4 metra snehu, na Chlebe vo Vrátnej od 20 do 80 centimetrov a na Podbanskom 30 až 60 centimetrov. Sneh je prachový až zmrznutý.Podmienky sú dobré aj pre bežecké lyžovanie. Vyše 10 kilometrov upravených bežkárskych tratí je na Donovaloch, v Zuberci, v Žiarskej doline, v Selčianskej doline, v okolí Čertova a Makova v Javorníkoch, v Kremnických vrchoch aj v Kavečanoch.