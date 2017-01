Sulík: Dopad brexitu bude bez dohody pre Slovensko citeľný

Autor: SITA, dnes 17:09

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) - Po slovách britskej premiérky Theresy May o podmienkach vystúpenia z EÚ netreba k situácii pristupovať s nejakou hystériou či predčasnými závermi. Politické špičky avizovali, že nedochádza k absolútnemu odlúčeniu medzi Veľkou Britániou a zvyškom Európskej únie.Treba iba nanovo nastaviť dohody a mechanizmy spolupráce. V sobotnej diskusii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) - Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko to konštatoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáš Parízek (SNS). Reagoval tak na vyhlásenie May, že jej krajina plánuje jasný odchod z Európskej únie a nezvolí si niečo, čo by znamenalo, že bude "napoly dnu, napoly vonku".Predseda zahraničného výboru NR SR František Šebej (Most-Híd) v relácii uviedol, že neexistuje čosi ako záujem EÚ, no existuje sumár záujmov členských krajín. Každý aktér, ktorý zasadá v dvadsaťsedmičke, musí podľa Šebeja uvažovať, čo je dobré aj preňho. Aj my musíme uvažovať, aký vzťah s Veľkou Britániou by sme po skončení rokovaní chceli mať. Tvrdý brexit, teda odchod zo spoločného trhu, nie je podľa Šebeja v záujme Veľkej Británie a určite ani nás.Poslanec Európskeho parlamentu a predseda strany SaS Richard Sulík uviedol, že vyhlásenie o odchode zo spoločného trhu je dôsledná voľba. Ak by totiž Veľká Británia chcela ostať v spoločnom trhu, Európska únia má jasné podmienky, a síce Británia by musela akceptovať migrantov, rozhodnutia európskych súdov, platiť miliardy eur do rozpočtu, zároveň by však už neboli pri rokovacom stole. Je teda podľa Sulíka logické, že opustia spoločný trh, aby nemuseli prispievať do rozpočtu bez možnosti rozhodovania. Ako dodal, odchod zo spoločného trhu však neznamená, že Veľká Británia už nič nevyvezie do EÚ a únia nič nevyvezie do Veľkej Británie.Znamená to, že si navzájom budú účtovať clá. Dopad bude podľa Sulíka pre Slovensko citeľný, lebo do Veľkej Británie vyvážame auta za dve miliardy eur. Sulík uviedol, že ak nedôjde k rozumnej dohode a na autá bude 10-percentné clo, logicky teda budú vo Veľkej Británii tieto autá drahšie. Následne si ich menej ľudí kúpi, na Slovensku vyrobíme menej áut, a teda bude na výrobu potrebných menej ľudí. V záujme Slovenska bude podľa Sulíka urobiť s Veľkou Britániou dohodu o voľnom obchode. Ak dôjde k dohode o voľnom obchode, nebude nás to bolieť.Relácia sa venovala aj postaveniu Slovákov vo Veľkej Británii. Parízek uviedol, že obavy ľudí, ktorí v súčasnosti žijú a pracujú vo Veľkej Británii, o návrate z Británie sú predčasné. Média sa podľa neho často snažia vyhrotiť situáciu. Rovnako predčasné je podľa neho hodnotiť, či bude ťažší prístup pre ľudí, ktorí do Británie budú v budúcnosti chcieť ísť. Sulík súhlasil a uviedol, že odchod Veľkej Británie z EÚ neznamená, že Slovákov, ktorí momentálne žijú v Británie, začnú vyhosťovať. Brexit nebude podľa neho retroaktívny a ľudia, ktorí tam sú, tam budú môcť žiť ďalej.Šebej dnes zároveň uviedol, že ak sa bavíme o odchode Veľkej Británie z EÚ, bavíme sa okrem ciel aj o britskom mozgu a ideovom britskom vklade. Jeden z významných aspektov je podľa neho napríklad to, že hlas Británie tradične bol hlas racionality, rozumu a protrhového rozmýšľania. Británia má podľa neho aj druh geopolitického myslenia, ktorý bude chýbať. Ako uviedol, Británia bude politicky chýbať pri spoločnom stole, nielen pri trhu. Ak sa zároveň rozprávame o bezpečnosti Európskej únie, bez armády Veľkej Británie sú podľa Šebeja úvahy o spoločnej európskej armáde oklieštené o dominantnú časť.