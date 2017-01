SNS vysvetlila, prečo nefunguje Dankov profil na Facebooku

Autor: WebNoviny.sk, včera 20:37

Na predsedu parlamentu a šéfa SNS Andreja Danka sa pre kauzu jeho povýšenia do hodnosti kapitán zniesla spŕška kritiky. Ocenenie mal dostať aj za to, že žiadal navýšenie rozpočtu pre armádu.

Na sociálnej sieti Facebook by ste už profil Andreja Danka s viac ako 9000 fanúšikmi hľadali márne. Foto: facebook.com

BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) -informovala na svojej internetovej stránke Slovenská národná strana v reakcii na nefungujúce profily na sociálnej sieti Facebook.Na Danka sa sa pre kauzu jeho povýšenia do hodnosti kapitán zniesla spŕška kritiky.píše sa v stanovisku národniarov.Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) vymenoval Danka do hodnosti kapitána v zálohe rozkazom z 21. septembra 2016. O tom, že sa šéf parlamentu stal v tichosti armádnym dôstojníkom, informoval Denník N. Ocenenie mal dostať aj za to, že žiadal navýšenie rozpočtu pre armádu. Danko po prevalení jeho povýšenia uviedol, že v prípade potreby je pripravený prevziať zodpovednosť, ktorá mu ako kapitánovi prináleží.vyhlásil.Výzvy, aby hodnosť vrátil, Danko odmieta.povedal na tlačovej besede s tým, že výložky si neskutočne váži.uviedol a dodal, že jeho priamym veliteľom bol generál a súčasný minister obrany Peter Gajdoš.