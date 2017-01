Odvolací disciplinárny senát rozhodne o Harabinovi

Autor: SITA, dnes 07:24

Štefan Harabin aktuálne čelí štyrom disciplinárkam, návrhy na potrestanie boli podané ešte v roku 2015.

Štefan Harabin. Foto: archívne, SITA/Ivan Fleischer

Návrh podala Švecová

Jednému návrhu čelí Harabin aj od Bajánkovej

BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) - Odvolací disciplinárny senát sa bude na tento týždeň zaoberať disciplinárnym návrhom na potrestanie Štefana Harabina a Gabriely Šimonovej pre ich rozhodnutie v kauze sexuálneho delikventa Milana M. Prípad rozhodoval sudca Milan V., ktorý bol právoplatne v Českej republike odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu, v tom čase išlo na Slovensku o priestupok.Podľa Harabinovho senátu rozhodoval ako nezákonný sudca, nemal už súdiť, a preto zrušili predchádzajúce súdne rozhodnutia a vrátili vec na nové konanie. Ako informoval agentúru SITA hovorca najvyššieho súdu Boris Urbančík, senát by v stredu rozhodovať len procesne o odvolaní predsedníčky NS SR voči rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho senátu, podľa ktorého bol návrh podaný oneskorene.Návrh na potrestanie členov senátu podala Daniela Švecová v októbri 2015. Šéfka Najvyššieho súdu SR je presvedčená, že sa členovia senátu - Š. Harabin, G. Šimonová a Viliam Dohňanský, dopustili závažného disciplinárneho previnenia, lebo vydali svojvoľné rozhodnutie, ktoré je v rozpore s právom.Ich rozhodnutie spôsobilo obzvlášť závažný následok - prepustenie Milana M. na slobodu, čím došlo k celospoločenskému ohrozeniu. Švecová v tomto prípade navrhla preradenie Harabina a Dohňanského na súd nižšieho stupňa, v prípade Šimonovej navrhla zníženie funkčného platu o 50 percent na pol roka.Disciplinárne senáty Švecovej návrhy zastavili, lebo podľa ich názoru boli podané oneskorene. Predsedníčka Najvyššieho súdu SR sa odvolala voči takémuto rozhodnutiu. Sudcovia tiež trvajú na prejednaní návrhov, lebo sa cítia nevinní.Ako informoval minulý rok agentúru SITA Štefan Harabin, trvá na prejednaní veci a chce, aby bol oslobodený spod skutku uvedenom v disciplinárnom návrhu, pretože nebolo dokázané, že sa stal, a disciplinárneho previnenia sa nedopustil. Dodal, že on aj členovia senátu sa cítia nevinní, a preto trvajú na prejednaní veci. Harabin čaká, že budú oslobodení a potom avizuje, že bude žiadať náhradu škody.Švecová podala voči Harabinovi ešte ďalšie dva disciplinárne návrhy. Návrhom na potrestanie za to, že bez ospravedlniteľných dôvodov nezvolal rokovanie kolégia na prijatie zjednocujúceho stanoviska o policajnej inšpekcii pre rozdielne rozhodovanie senátov, sa bude disciplinárny senát zaoberať 10. februára. Potvrdili to z kancelárie disciplinárnych senátov. Švecová návrh podala začiatkom novembra v roku 2015 a aj v tomto prípade Harabina navrhla potrestať preložením na súd nižšieho stupňa a funkčný plat by sa mu znížil o 50 percent.V novembri 2015 predložila šéfka najvyššieho súdu Daniela Švecová aj disciplinárny návrh na potrestanie pre rozhodovanie o prípadoch súvisiacich s policajnou inšpekciou. Podľa nej sa Harabin dopustil závažného disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu rozhodnutiami, ktorými oslobodil skorumpovaných policajtov, lebo považuje za nezákonnú inšpekciu ministerstva vnútra, ktorá ich vyšetrovala.Disciplinárne potrestať navrhla Švecová aj Viliama Dohňanského a Gabrielu Šimonovú, vtedajších členov Harabinovho senátu. Pre Dohňanského navrhla preloženie na súd nižšieho stupňa a zníženie funkčného platu o 70 percent na obdobie jedného roka a v prípade Šimonovej navrhla preloženie na súd nižšieho stupňa a zníženie funkčného platu o 50 percent na obdobie 6 mesiacov. Disciplinárny senát sa bude týmto návrhom zaoberať 24. februára.Jednému návrhu čelí Harabin aj od šéfky Súdnej rady SR Jany Bajánkovej. Tá dala podnet na Harabinovo stíhanie pre jeho výroky na adresu Daniely Švecovej. Jej návrh disciplinárny senát zamietol a aj ona sa voči takémuto rozhodnutiu odvolala. Termín pojednávanie v tomto prípade nie je vytýčený.Pre zdĺhavosť rozhodovania disciplinárnych senátoch sa do pripravovanej novely zákona o sudcoch a prísediacich zakomponovalo, že dohľad nad plynulosťou disciplinárnych konaní sudcov bude mať Súdna rada SR. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská verí, že tento krok pomôže k zefektívneniu ich fungovaniu. Ak by to nepomohlo, je pripravená témou sa opätovne zaoberať.