Autor: SITA, dnes 11:03

Šéfka NS na neho podala návrh na zbavenie sudcovskej funkcie aj minulý rok v júni, to isté žiada aj v návrhu z novembra 2015.

Štefan Harabin. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

Mal sa dopustiť závažného previnenia

Jednému návrhu čelí aj od šéfky Súdnej rady

BRATISLAVA 24. januára (WebNoviny.sk) - Štefan Harabin čelí piatim návrhom na disciplinárne potrestanie. Tri v roku 2015 podala predsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Daniela Švecová, jeden šéfka Súdnej rady SR Jana Bajánková a jeden ešte pridala v júni minulého roka D. Švecová.Jeho podanie nemedializovala. Informáciu poskytol hovorca Najvyššieho súdu Boris Urbančík teraz, pri sumarizovaní aktuálnych disciplinárnych návrhoch voči sudcom Najvyššieho súdu SR.Minulý rok v júni podala Švecová návrh na potrestanie Štefana Harabina, Viliama Dohňanského a Gabriely Šimonovej za to, žeinformoval agentúru SITA Urbančík. Harabina navrhuje odvolať z funkcie sudcu, Dohňanského a Šimonovú preložiť na súd nižšieho stupňa a znížiť im funkčný platu o 70 percent na lehotu jedného roka.Termín disciplinárneho pojednávania v tejto veci ešte nebol vytýčený. Vyzlečenie z talára navrhla ako trest pre Harabina Švecová už druhýkrát. Prvý raz tak urobila pri návrhu v novembri 2015 pre rozhodovanie o prípadoch súvisiacich s policajnou inšpekciou. Týmto návrhom sa disciplinárny senát bude zaoberať 24. februára.V októbri 2015 šéfka NS SR podala návrh na disciplinárne potrestanie Š. Harabina, G. Šimonovej a V. Dohňanského, lebo sa podľa nej dopustili závažného disciplinárneho previnenia tým, že vydali svojvoľné rozhodnutie, ktoré je v rozpore s právom. Ich rozhodnutie spôsobilo obzvlášť závažný následok - prepustenie Milana M. na slobodu, čím došlo k celospoločenskému ohrozeniu. Švecová v tomto prípade navrhla preradenie Harabina a Dohňanského na súd nižšieho stupňa, v prípade Šimonovej navrhla zníženie funkčného platu o 50 percent na pol roka.Disciplinárne senáty Švecovej návrhy zastavili, lebo podľa ich názoru boli podané oneskorene. Predsedníčka Najvyššieho súdu SR sa odvolala voči takýmto rozhodnutiam. Sudcovia tiež trvajú na prejednaní návrhov, lebo sa cítia nevinní. V tomto prípade bude odvolací disciplinárny senát rozhodovať v stredu procesne o odvolaní predsedníčky NS SR voči rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho senátu, podľa ktorého bol návrh podaný oneskorene.Návrhom na potrestanie za to, že bez ospravedlniteľných dôvodov nezvolal Harabin rokovanie kolégia na prijatie zjednocujúceho stanoviska o policajnej inšpekcii pre rozdielne rozhodovanie senátov, sa bude disciplinárny senát zaoberať 10. februára. Tento návrh Švecová podala začiatkom novembra v roku 2015, v tomto prípade Harabina navrhla potrestať preložením na súd nižšieho stupňa a funkčný plat by sa mu znížil o 50 percent.Jednému návrhu čelí Harabin aj od šéfky Súdnej rady SR Jany Bajánkovej. Tá dala podnet na Harabinovo stíhanie pre jeho výroky na adresu Daniely Švecovej. Jej návrh disciplinárny senát zamietol a aj ona sa voči takémuto rozhodnutiu odvolala. V decembri odvolací disciplinárny senát vrátil vec disciplinárnemu senátu na nové prejednanie a rozhodnutie.