Obrazom: Hľadajú dvoch mužov, ukradli šperky za tisíce eur

Autor: SITA, dnes 11:40

Podozrivých mužov z krádeže šperkov v klenotníctve vo zvolenskom nákupnom centre zachytili kamery.

Dvaja podozriví muži (označení na snímke červenou farbou) zo stredajšej krádeže šperkov za takmer 15-tisíc eur v klenotníctve vo zvolenskom nákupnom centre. Foto: SITA/KR PZ Banská Bystrica

Obrazom: Polícia pátra po podozrivcýh z krádeže šperkov

BRATISLAVA/ZVOLEN 24. januára (WebNoviny.sk) - Polícia pátra po dvoch mužoch podozrivých zo stredajšej krádeže šperkov za takmer 15-tisíc eur v klenotníctve vo zvolenskom nákupnom centre. Muži tmavšej pleti, pravdepodobne cudzinci, prišli do predajne krátko po 16:00 a s predavačkou komunikovali po anglicky.Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, kým jednému vyberala prívesok, druhý v nestráženej chvíli vybral zo sklenenej vitríny pláto s 80 prsteňmi z bieleho zlata, vložil si ho pod bundu a z predajne odišiel. Chvíľu po ňom odišiel aj druhý muž. To, že chýba pláto s prsteňmi, zistila predavačka až večer.Podozrivých mužov zachytili kamery. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri ich vypátraní, je možné oznámiť na linke 158.