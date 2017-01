Obyvatelia Bratislavy venovali ľuďom v núdzi tonu potravín

Autor: SITA, dnes 14:59

Vyzbierané jedlo a dary teraz rozdelia organizátori kampane Daruj jedlo spoločnosť Uber a Potravinová banka Slovenska do približne 60 veľkých balíkov pre klientov sociálnej výdajne Bratislava – Petržalka.

Foto: ilustračné, SITA/Mária Grebeňová-Laczová

BRATISLAVA 24. januára (WebNoviny.sk) - Obyvatelia Bratislavy venovali do kampane Daruj jedlo pre ľudí v núdzi viac ako tonu potravín, čo je dvakrát viac ako minulý rok. Ako agentúru SITA informovala spoločnosť Uber, ktorá sa na kampani podieľala spolu s Potravinovou bankou Slovenska, vyzbierané jedlo a dary teraz rozdelia do približne 60 veľkých balíkov pre klientov sociálnej výdajne Bratislava – Petržalka.Najviac vyzbierali ryžu a cestoviny, ľudia však do zbierky venovali aj marmeládu, detské kaše, sunar, cukor či čokoládu, rôzne hygienické potreby pre deti, mydlá, saponáty či luxusný parfum.uviedol Marko Urdzik z Potravinovej banky Slovenska.Do druhého ročníka kampane Daruj jedlo sa mohli používatelia aplikácie Uber v Bratislave zapojiť v stredu 18. januára medzi 14:00 a 19:00 tak, že si v nej na svojich smartfónoch nastavili službu Daruj jedlo a objednali si vozidlo, ktoré darované potraviny a iné pomôcky bezplatne odviezlo do skladu Potravinovej banky Slovenska.V každom aute sedel dobrovoľník, ktorý s prevzatím jedla pomáhal. Minulý rok vyzbierali Bratislavčania počas niekoľkých hodín 1442 potravín, ktoré spolu vážili 515 kg a dalo sa z nich pripraviť 1110 porcií jedla. Kampaň Daruj jedlo paralelne prebiehala aj v Prahe, kde sa vyzbieralo 1,2 tony potravín.