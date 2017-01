Svet, v ktorom môže láska skončiť vlastizradou

Autor: WBN/PR, dnes 14:51

Do slovenských kín prichádza film SPOJENCI.

film Spojenci Foto: CinemArt SK

Píše sa rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) zoskakuje padákom do dún marockej púšte s cieľom zabiť v Casablanke nemeckého veľvyslanca. V meste sa stretáva s Francúzkou Marianne (Marion Cotillard), ktorá má hrať rolu jeho manželky a pomôcť mu so splnením jeho misie. Predstieranie manželskej intimity a zamilovanosti postupne prerastie v skutočnú vášeň, a preto po ukončení operácie párik spoločne odíde do Londýna, kde sa napriek vojne zoberie. Ich rodinné šťastie trvá len do chvíle, kedy sa Max dozvie, že aj toto môže byť len dômyselná hra, ktorá by vo finále mohla výrazne ovplyvniť výsledok Druhej svetovej vojny. V tú chvíľu začína jeho zúfalý hon za pravdou a za nádejou, že to, čo o jeho žene tvrdia jeho nadriadení, nie je pravda.vysvetľuje producent Graham King, prečo natočili nasledovníka filmov ako Anglický pacient alebo Pokánie. Režiséra Roberta Zemeckisa nadchla premisa príbehu – Ako budeme reagovať, keď zistíme, že váš najbližší človek nie je tým, za koho sa vydáva., pýta sa režisér, ktorý zároveň odpovedá filmom, ktorý by nevykresal emócie len z absolútneho cynika.Premiéra: 26. 1. 2017UIP - Paramount, USA, 2016Réžia: Robert ZemeckisScenár: Steve KnightHudba: Alan SilvestriKamera: Don BurgessHrajú: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan