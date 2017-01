Beblavý pre udeľovanie hodností podal podnet na prokuratúru

Autor: SITA, dnes 16:28

Nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 24. januára (WebNoviny.sk) - Pre kauzu povyšovania niektorých politikov do vyšších vojenských hodností dal poslanec NR SR Miroslav Beblavý (nezaradený) podnet na preskúmanie zákonnosti takéhoto postupu na Generálnu prokuratúru SR. Potvrdil to pre agentúru SITA s tým, že tiež sa obrátil na predsedu parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Martina Poliačika, aby výbor preskúmal, či exminister obrany Martin Glváč neporušil ústavný zákon o konflikte záujmov, keď povyšoval svojich straníckych kolegov.Informácie o povyšovaní politikov ako prvý priniesol Denník N, pričom poslanec Miroslav Beblavý na sociálnej sieti poukázal v dvoch prípadoch, pri Pavlovi Paškovi a Ľubomírovi Jahnátkovi, pre ich vek aj na možné porušenie zákona. Paška aj Jahnátek sa stali plukovníkmi rozhodnutím svojho straníckeho kolegu a vtedajšieho ministra obrany Martina Glváča 1. marca minulého roku.Pavol Paška mal vtedy 58 rokov, Jahnátek 61, upozornil Beblavý. Poslanec tvrdí, že podľa zákona o brannej povinnosti to však jednoducho nebolo možné. Obaja boli podľa tejto normy ako vojaci zo zálohy už vyradení, keďže mali viac ako 55 rokov.uviedla v tejto súvislosti hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.uviedla v reakcii pre agentúru SITA hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Ak má poslanec Beblavý poznatky o tom, že malo dôjsť k trestnému činu, môže sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, dodala. Zároveň uviedla, že ak takýto podnet bude doručený na GP SR, bude sa ním prokuratúra zaoberať.Pašku a Jahnátka povýšil do plukovníckych hodnotí bývalý minister obrany Martin Glváč na poslednom rokovaní vlády pred voľbami spolu s ďalšími vtedajšími členmi vlády. Súčasný minister obrany Peter Gajdoš zas povýšil do kapitánskej hodnosti predsedu parlamentu Andreja Danka.