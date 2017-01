SNS je proti agresii a vulgárnosti na sociálnych sieťach

Autor: SITA, dnes 18:16

Slovenská národná strana sa pre nevhodné správanie niektorých občanov rozhodla zmeniť spôsob komunikácie na sociálnej sieti.

Slovenská národná strana v dôsledku množstva negatívnych komentárov deaktivovala svoj profil na sociálnych sieťach. Foto: archívne, SITA/Jozef Jakubčo

BRATISLAVA 24. januára (WebNoviny.sk) - Extrémistická politika, ktorá sa dostáva prostredníctvom sociálnych sietí do spoločnosti, je pre Slovenskú národnú stranu (SNS) neprijateľná a neprípustná. Uvádza sa to v uznesení, ktoré dnes prijalo predsedníctvo národniarov.uvádza sa v uznesení.Tieto okolnosti sú podľa SNS príčinou, prečo sa strana rozhodla zmeniť spôsob komunikácie na sociálnej sieti.uvádza strana.Politika, ku ktorej sa SNS hlási a ktorú bude aj naďalej viesť, nemôže podľa uznesenia národniarov obsahovať žiadne formy extrémizmu, nenávisti a vulgárnosti v akejkoľvek podobe.uzatvára uznesenie.Podľa medializovaných informácií po tom, ako médiá informovali o povýšení predsedu parlamentu a predsedu SNS Andreja Danka do hodnosti kapitána v zálohe, SNS v dôsledku množstva negatívnych komentárov deaktivovala svoj profil na sociálnych sieťach.