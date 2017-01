Piťovec Mikuláš P. podľahol strelnému poraneniu hlavy

Autor: SITA, dnes 10:55

Mikuláš P. bol známy hlavne z kauzy dvojnásobnej vraždy v bratislavskom Irish pube.

Mikuláša P. našli so strelným poranením 10. januára v byte na druhom poschodí panelového domu v Lamači. Foto: ilustračné, Shutterstock

BRATISLAVA 26. januára (WebNoviny.sk) - Mikuláš P. spájaný so skupinou piťovcov zomrel vo štvrtok ráno v nemocnici na následky strelného poranenia hlavy. Ako informuje portál pluska.sk, muža našli so strelným poranením 10. januára v byte na druhom poschodí panelového domu v Lamači. Strelné poranenie hlavy si podľa predbežných informácií z polície spôsobil sám nelegálne držanou zbraňou, pripomína portál. Podľa portálu v byte boli okrem neho aj jeho kamaráti, muž a žena, ktorí tvrdia, že pri samotnom skutku neboli.Pluska.sk pripomína, že Mikuláš P. bol známy hlavne z kauzy dvojnásobnej vraždy v bratislavskom Irish pube. Za tento skutok dostal od prvostupňového trest súdu štrnásť rokov väzenia. Mal byť jeden z výpalníckeho komanda piťovcov, ktorí prišli do podniku a žiadali peniaze za ochranu. Následne v došlo Irish pube, plnom ľudí ku streľbe, pri ktorej zahynul jeden z majiteľov podniku a guľka zasiahla aj nevinného návštevníka do hlavy. Krajský súd v Bratislave neskôr Mikuláša P. spod obžaloby v plnom rozsahu oslobodil. Jeho meno potom podľa portálu rezonovalo v médiách, keď sa objavil ako svedok v prípade vraždy študenta Daniela Tupého.Portál pripomína, že piťovci už v minulosti o jedného zo svojich členov prišli, konkrétne spomína Mariána Grňa prezývaného Grco. Jeho meno sa na súde spájalo s vraždou Daniela Tupého. Samovraždu spáchal krátko po tejto vražde. Dôvodom mala byť podľa portálu nešťastná láska. V máji 2013 sa o samovraždu pokúsil aj ďalší mediálne známy piťovec Michal B. prezývaný Jašter. Ten bol tiež jedným z obžalovaných v prípade vraždy Daniela Tupého. Zabiť sa pokúsil za múrmi väznice, kde bol pre drogovú trestnú činnosť. Vo svojej cele sa chcel obesiť.