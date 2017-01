KDH pôjde do župných volieb bez strany Smer-SD

Autor: SITA, dnes 12:25

Pred župnými voľbami 2017 kresťanskí demokrati spolu s opozičnými OĽaNO a SaS vytvorili strategickú opozičnú dohodu, ktorá podľa lídra KDH Alojza Hlinu nebude koalíciou.

Predseda KDH Alojz Hlina. Foto: archívne, SITA/Radoslav Maťaš

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie podľa lídra KDH Alojza Hlinu v tohtoročných župných voľbách s vládnou stranou Smer-SD spolupracovať nebude. Vyhlásil to na tlačovej besede a dodal, že KDH má svojupovedal. Ako upresnil, konkrétnych dôvodov je viacero, avšak poslednou kvapkou je, že Robert Kaliňák je stále ministrom vnútra.dodal s tým, že na Slovensku cítiť zlyhanie prokuratúry či súdnictva.Pred župnými voľbami kresťanskí demokrati spolu s opozičnými OĽaNO a SaS vytvorili strategickú opozičnú dohodu, ktorá, ako upresnil Hlina, nebude koalíciou.vysvetlil. Podľa neho sa spomínané tri politické subjekty môžu dohodnúť na tom, aby si osem krajov rozdelili a nestavali tak kandidátov do jedného kraja všetci traja.povedal s tým, že KDH je podľa neho silné v Prešovskom a Žilinskom kraji. Preto má Hlina záujem postaviť kandidáta práve v týchto krajoch. Avšak, či vôbec a kto bude kandidátom, neuviedol. Podľa neho sa treba najprv dohodnúť s OĽaNO a SaS.Hlina v závere zdôraznil, že dohoda neznamená, že politické subjekty musia svojich kandidátov navzájom aj podporovať. Podľa neho keby KDH podporovalo, napríklad, liberálneho kandidáta na župana Bratislavského kraja poslanca NR SR Juraja Drobu (SaS), bolo by to z pohľadu politického presvedčenia zo strany kresťanských demokratov neprirodzené. Rovnako pochopí aj opačný prípad, ak liberáli nebudú podporovať ich kandidáta.