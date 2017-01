Nechajte sa opiť novinkou od Thundercata

Autor: WBN/PR, dnes 13:05

Thundercat

Uznávaný držiteľ ocenenia Grammy sa pri nahrávaní svojej tretej kolekcie inšpiroval svojimi hudobnými hrdinami Michaelom McDonaldom a Kennym Logginsom, s ktorými napokon na nahrávke tiež spolupracoval. "Toto sú páni, ktorých som počúval a cítil som, že práve od nich som sa naučil úprimnosti v hudbe. Kenny Loggins je jedným z mojich najobľúbenejších skladateľov... Myslím, že jedným z najkrajších momentov bolo, keď som si uvedomil, aký bol Michael McDonald úžasný. Mal toľko nápadov a toľko toho, čo ponúknuť. Pre neho bola skladba humorná, a zároveň seriózna. Povedal, že Show You The Way je niečo ako vpád do zajačej nory, ktorá vás vezme na úplne iné miesto," povedal Thundercat pre portál Red Bull Music Academy Daily.Okrem svojich idol sa na nahrávke podieľalo aj niekoľko jeho súčasníkov. Drunk tak bude obsahovať hlasy od speváka Pharrella Williamsa, pravidelne spolupracujúceho Kendricka Lamara či rapera Wiza Khalifu, no pripojí sa aj saxofonista Kamasi Washington alebo hudobník Flying Lotus. Štúdiovka pozostávajúca z 23 skladieb dostane aj svoju štvorvinylovú verziu s fotografiami od Eddieho Alcazara a dizajnu z dielne Zacka Foxa. Podľa 32-ročného multiinštrumentalistu by mala vziať poslucháča do tajov "niekedy vtipnej a často aj temnej mysle".Zatiaľ nepočutý materiál podporí Thundercat celosvetovým turné, v rámci ktorého príde aj na Slovensko. Projekt City Sounds of Bratislava vám hudobného virtuóza prinesie do bratislavského Ateliéru Babylon už 3. apríla 2017. Slovenská zastávka bude pritom súčasťou viac ako 40-termínovej koncertnej šnúry vo viacerých metropolách sveta.Info: https://www.facebook.com/csbratislava/ Event: https://www.facebook.com/events/223223471449714/ Tickets: https://www.ticketportal.sk/event.aspx?id=23106&idpartner=154

1. Rabbot Ho2. Captain Stupido3. Uh Uh4. Bus In These Streets5. A Fan’s Mail (Tron Song Suite II)6. Lava Lamp7. Jethro8. Day & Night09. Show You The Way (feat. Michael McDonald & Kenny Loggins)10. Walk On By (feat. Kendrick Lamar)11. Blackkk12. Tokyo13. Jameel’s Space Ride14. Friend Zone15. Them Changes16. Where I’m Going17. Drink Dat (feat. Wiz Khalifa)18. Inferno19. I Am Crazy20. 3AM21. Drunk22. The Turn Down (feat. Pharrell)23. DUI