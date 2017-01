Boj o miestenky do play-off EUHL pokračuje

Autor: WBN/PR, dnes 14:32

Foto: Lukáš Molnár

Nebojujú len na akademickej pôde o dobré študijné výsledky, ale i na ľade o cenné body! Študenti – hokejisti pôsobiaci v EUHL fungujú naplno i počas skúškového obdobia, uvedomujúc si potrebu posúvať sa v tabuľke čo najvyššie. EUHL (Európska univerzitná hokejová liga) sa totiž prehupla do druhej polovice a očakávané play-off sa nezadržateľne blíži. O miesta vo vyraďovacej časti súťaže sa bijú mladíci zo Slovenska, Česka a Poľska.

Na začiatku októbra odštartovala EUHL svoju štvrtú sezónu. Medzi účastníkmi figurujú i nové tímy UNIPO Warriors, spadajúci pod Prešovskú univerzitu, a Academy 1928 KTH Krynica z Poľska. Kým sa Prešovčania v novej lige ešte len oťukávajú, hráči Krynice si dokázali svojimi výkonmi vybojovať priebežné tretie miesto. V zápasoch dokázali zdolať trojnásobného majstra UK Praha, a tiež mužstvá, ktoré sú v tabuľke práve nad nimi – Bystricu rozdrvili 8:2 a Plzeň porazili 6:3. V odvete proti spomínanému českému súperovi už ale bodovať nedokázali, nestrelili dokonca ani gól (0:4).Akademici Plzeň po zdolaní poľského mužstva hrali ešte proti nováčikovi z Prešova. Výhra nad týmto súperom neznamenala len úspešný trip a teda šesť bodov ako takých, ale hlavne prebojovanie sa na priebežné prvé miesto v tabuľke, z ktorého zosadili tím UMB Banská Bystrica. Ten sa v doposiaľ odohratých ôsmich zápasoch až sedemkrát tešil z výhry, podľahol len už spomínanej Krynici. Bystričania sa tak zrejme budú s Plzňou ešte dlho naťahovať o teoreticky najlepšiu východiskovú pozíciu do play-off, keďže tím zo stredu Slovenska má stále o tri odohraté zápasy menej.Ďalší slovenskí študenti predvádzajú striedavé výkony. Azda najlepším príkladom je tím Diplomats Pressburg, ktorý má na konte tri výhry, tri prehry a dve remízy. Víťazstvom nad Technikou Praha odštartovali sezónu, ďalší plný bodový zisk prišiel až v posledných dvoch zápasoch. Či sa im podarí zdolať i nasledujúceho súpera je otázkou len pár dní, už v nedeľu totiž pricestujú pod hrad Matúša Čáka, kde sa postavia proti Gladiators Trenčín. Práve Trenčania sa v aktuálnej sezóne trápia azda najviac, stále hľadajú recept ako zdolať svojich náprotivkov a vybojovať si plný bodový zisk. Bod si zatiaľ uchmatli len v stretnutí proti Paneuropa Kings, keď bol stav po 60-ich minútach 2:2. V predĺžení sa väčšmi darilo ich súperom, ktorí si tak polepšili vo svojom tiež dosť nelichotivom postavení.Minuloročný finalista Paneuropa Kings má totiž doposiaľ na konte len jednu výhru z prvého vzájomného zápasu proti Gladiátorom, vo zvyšných ôsmich zápasoch si vybojovala 5 bodov za jednu výhru po predĺžení a za tri prehry po sérii samostatných nájazdov. Karty chce ale rozhodne zamiešať i ligový nováčik z Prešova, ktorý síce nevstúpil do sezóny ideálne, ale postupne ukazuje svoju silu. I jeho čaká v nedeľu 29.1.2017 zápas, o body sa pobije s poľskou Krynicou.EUHL má pred sebou druhú polovicu základnej časti, pozície tímov v priebežnej tabuľke sa tak môžu ešte nemálo pomeniť. Ktorým tímom sa napokon podarí prebojovať do play-off a pobiť sa o Sekeráš Trophy, bude známe v marci.autor : Janka Danková