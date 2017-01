Minister Gajdoš zrejme nepozná kľúčový zákon, tvrdí Matovič

Autor: SITA, dnes 16:55

Podľa Matoviča minister 'buď nepozná kľúčový zákon, alebo pozná a naschvál chce nabudiť pocit, že odteraz Slovensko nie je liberálna demokracia a začína nám tu vládnuť kapitán Danko s ministrom Gajdošom'.

Líder OĽaNO Igor Matovič. Foto: archívne, SITA/Marek Mrviš

"Sila rozkazu je viac ako zákon"

Zákonom chcú odstrániť "papalašizmus"

BRATISLAVA 26. januára (WebNoviny.sk) - Konanie ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) je podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča buď úmyselným činom, čím navádza vojakov k páchaniu trestnej činnosti, alebo absolútnym diletantizmom, keď nepozná kľúčový zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov.Matovič na štvrtkovej tlačovej besede reagoval na slová ministra obrany po tom, ako udelil hodnosť kapitána predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS).povedal Gajdoš, čím podľa Matoviča odkázal, že vojak nemá žiadne právo diskutovať o rozkaze.povedal Matovič.Líder hnutia OĽaNO vyhlásil, že minister obrany Peter Gajdoš (SNS) ako vojak zložil vojenskú prísahu, z ktorej mu vyplýva, že bude verný Slovenskej republike a bude zodpovedne plniť úlohy, ktoré mu vyplývajú z ústavy, zákonov a bude vykonávať vojenské rozkazy. Podľa Matoviča ministerPo medializovaní informácií o udeľovaní vojenských hodností aktívnym politikom OĽaNO na marcovú schôdzu parlamentu návrh zákona, ktorý odoberie hodnosti politikom a zavedie striktné pravidlá do budúcnosti.zdôvodnil návrh poslanec NR SR za OĽaNO Jozef Viskupič.dodal s tým, že aktívni politici nebudú môcť byť takto povyšovaní a každý vojak v zálohe bude musieť spĺňať kritériá, na základe ktorých bude povýšený vždy len o jednu hodnosť.Predsedu parlamentu Andreja Danka povýšil v septembri minulého roku minister obrany Peter Gajdoš do hodnosti kapitána v zálohe. Danko po medializácii prípadu zdôraznil, že je na svoju vojenskú hodnosť hrdý a v prípade potreby je pripravený prevziať zodpovednosť, ktorá mu ako kapitánovi prináleží. O tom, že sa šéf parlamentu stal v tichosti armádnym dôstojníkom, informoval Denník N. Ocenenie mal dostať aj za to, že žiadal navýšenie rozpočtu pre armádu.Predsedu vlády Roberta Fica zase podľa medializovaných informácii v marci 2016 povýšil bývalý minister obrany Martin Glváč na plukovníka.