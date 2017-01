Kotlebovci chcú, aby bolo očkovanie dobrovoľné

Autor: SITA, dnes 06:31

Podľa platného zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je očkovanie povinné. Podľa zákona za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur.

Očkovanie podľa poslancov so sebou prináša celý rad závažných rizík pre život a zdravie ľudí. Foto: ilustračné, Thinkstock

Hrozí pokuta 331 eur

Očkovanie je povinné len v 14 štátoch EÚ

BRATISLAVA 27. januára (WebNoviny.sk) – Kotlebovci chcú vytvoriť podmienky pre slobodné rozhodovanie sa občanov o očkovaní. Podľa nich sa u nás vykonáva masovo aj na najmenších deťoch, pričom so sebou prináša značné zdravotné riziká a súčasne je vykonávané v drvivej väčšine prípadov na zdravých ľuďoch len ako prevencia, keď nie je bezprostredne ohrozený ich život a zdravie.Poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Ján Kecskés, Natália Grausová a Jana Nehézová preto predložili do NR SR novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Parlament o nej bude rokovať vo februári.Podľa platného zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je očkovanie povinné. Podľa zákonavysvetľujú poslanci.Dodávajú, že povinné je aj očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, proti tuberkulóze, vírusovému zápalu pečene typu B, tetanu, besnote, chrípke a iným. Rovnako je povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz.uvádzajú v dôvodovej správe predkladatelia.Vykonávanie lekárskych zákrokov bez informovaného súhlasu dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu je pritom podľa poslancov ĽSNS v rozpore so základnými ľudskými právami, a preto je porušením medzinárodného práva, ktorým je Slovenská republika viazaná.dodávajú s tým, že v Spojených štátoch Amerických sa dá odmietnuť z náboženských dôvodov v takmer všetkých štátoch, čiže tiež nie je povinné.Očkovanie podľa poslancov so sebou prináša celý rad závažných rizík pre život a zdravie ľudí.uzatvárajú.