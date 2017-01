Minulý rok bol na Slovensku siedmy najteplejší od roku 1931

Autor: SITA, dnes 07:05

Vo februári namerali 20,3 stupňa Celzia

Minulý rok bol bohatý aj na zrážky

BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) - Rok 2016 bol na Slovensku veľmi až mimoriadne teplý a bohatý na atmosférické zrážky. Aj napriek veľmi teplému letu sa však vyskytli len dve výraznejšie vlny horúčav, a to v druhej polovici júna a na začiatku septembra.Meteorologicky významné boli aj poveternostné anomálie, medzi ktorými bola vlna silných mrazov v poslednej aprílovej dekáde či relatívne skorý nástup snehovej pokrývky na severnom Slovensku na začiatku októbra 2016. Na tlačovej besede to pri zhodnotení roku 2016 povedal klimatológ Jozef Pecho zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Priemerná odchýlka od normálu medzi rokmi 1961 až 1990 bola minulý rok +1,4 stupňa Celzia. Relatívne teplejšie bolo predovšetkým v západnej polovici Podunajskej nížiny, na Považí, Ponitrí, v niektorých kotlinách stredného Slovenska a na východnom Slovensku. Rok 2016 sa v historických tabuľkách zaradil ako siedmy najteplejší od roku 1931. Z ročných sezón mala pritom najvyššiu odchýlku od normálu zima 2015/2016, a to +3,0 stupňa Celzia.V druhej polovici februára navyše zaznamenali v Bratislave 20,3 stupňa Celzia, čo bolo najvyššie denné maximum namerané na Slovensku vo februári od roku 1951. Naopak, relatívne najchladnejším mesiacom bol október, ktorý skončil ako teplotne normálny, avšak so zápornou odchýlkou od normálu 1961-1990 o 0,6 stupňa Celzia.Rok 2016 mal o dva až sedem letných dní viac ako mimoriadne teplý rok 2015. Na druhej strane však meteorológovia zaznamenali výrazne menej tropických dní než v roku 2015. Najvyššiu maximálnu dennú teplotu namerali minulý rok v Holíči, kde bolo 24. júna 36,2 stupňa Celzia. Najnižšia teplota vzduchu bola v Oravskej Lesnej, kde 23. januára namerali -24,2 stupňa Celzia.Klimatológ Pavol Faško z SHMÚ zároveň upozornil, že minulý rok bol bohatý na atmosférické zrážky. Ročný územný úhrn zrážok zaradil minulý rok medzi desiatku najdaždivejších rokov od roku 1881. V priemere spadlo na Slovensku 895 milimetrov zrážok, čo je 122 percent normálu medzi rokmi 1961 až 1990. Relatívne najviac zrážok spadlo vo februári, a to 320 percent normálu.Najmenej v decembri, keď spadlo 57 percent normálu. Najviac zrážok pritom za celý rok spadlo v horských oblastiach stredného a severného Slovenska. Najvyššiu intenzitu zrážok zaznamenali 27. júla v obci Dolná Poruba. Počas búrky tam spadlo za hodinu 110 milimetrov zrážok.Meteorológovia tiež hodnotia, že zimná sezóna 2015/2016 sa na Slovensku vyznačovala nižším počtom dní so snehovou pokrývkou. Najmenej takýchto dní mali niektoré miesta na juhu stredného Slovenska, kde sa snehová pokrývka ojedinele udržala aj menej ako 10 dní. Zima 2015/2016 bola špecifická aj pomerne malou výškou snehovej pokrývky. Tvorba snehovej pokrývky v aktuálnej zimnej sezóne 2016/2017 začala podstatne skôr a s vyššou snehovou nádielkou, keď v niektorých oblastiach na severnom Slovensku vznikla snehová pokrývka už začiatkom októbra 2016.Klimatológovia zároveň upozorňujú, že rok 2016 skončil globálne ako najteplejší za posledných 137 rokov.