Dubovcová vo funkcii končí, poslanci hľadajú náhradu

Autor: SITA, včera 17:42, aktualizované: včera 18:20

Verejného ochrancu práv volí Národná rada SR na obdobie piatich rokov. Funkčné obdobie súčasnej ombudsmanky Jany Dubovcovej sa končí 28. marca.

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Foto: archívne, SITA/Kancelária prezidenta SR

Vyberajú z troch kandidátov

Smer podporuje voľbu Most-Híd

Ombudsman nesmie byť členom politickej strany

BRATISLAVA 27. januára (WebNoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR predložili v určenom termíne tri návrhy kandidátov na voľbu verejného ochrancu práv. Poslanci NR SR za Most-Híd navrhli profesorku Máriu Patakyovú, poslanci za OĽaNO-NOVA a SaS navrhli aktivistku za ľudské práva Janku Šipošovú a poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS) navrhli aktivistu Antona Čulena. Agentúru SITA o tom informoval Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR.O splnení podmienok týchto troch kandidátov na post ombudsmana rozhodne Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Voľba verejného ochranu práv sa uskutoční na 12. schôdzi NR SR 8. februára.Súčasnú ombudsmanku Janu Dubovcovú by mala vo funkcii verejnej ochrankyne práv nahradiť podľa strany Most-Híd profesorka Mária Patakyová, ktorá, ako sa uvádza v návrhu, je uznávanou odborníčkou a autoritou v oblasti práva s dlhoročnými skúsenosťami doma i v zahraničí.V súčasnosti pôsobí ako prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave pre legislatívu. V oblasti ľudských práv pôsobí ako zástupca Univerzity Komenského v Európskom medziuniverzitnom centre, prostredníctvom ktorého sa realizuje študijný program zameraný na ľudské práva a demokratizáciu.Kandidátku Janku Šípošovú, ktorú za ombudsmanku navrhujú OĽaNO-NOVA a SaS, označujú za erudovanú odborníčku a dlhoročnú aktivistku v oblasti ľudských práv, osobitne obetí trestných činov, násilia a prenasledovania.Kandidáta Antona Čulena, ktorého s podporou nezávislého poslanca NR SR Petra Marčeka navrhujú za ombudsmana poslanci za ĽSNS, označili za verejne známeho aktivistu, ktorý sa angažuje v prospech sociálnych a náboženských práv občanov SR.Strana Smer-SD sa vyjadrila, že podporí kandidátku koaličnej strany Most-Híd Máriu Patakyovú. Novinárom to v piatok v Malackách povedal premiér Robert Fico.zdôraznil Fico.Podotkol pritom, že terajšia ombudsmanka Jana Dubovcová nestranná nebola, keďže prišla z radov poslancov národnej rady. Mária Patakyová sa habilitovala na docentku v odbore obchodné právo v roku 2000, v roku 2010 bola vymenovaná za profesorku v odbore obchodné a finančné právo. Na Právnickej fakulte UK pôsobí od roku 1986, kde v rokoch 2003 – 2011 zastávala pozíciu prodekanky. Od februára 2011 je prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave.Za verejného ochrancu práv možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý v deň voľby dosiahol vek 35 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonný a jeho vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu verejného ochrancu práv bude riadne vykonávať.Ďalej nie je členom politickej strany ani politického hnutia, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a súhlasí s voľbou za verejného ochrancu práv. Je nezávislým orgánom, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických a právnických osôb.Verejného ochrancu práv volí Národná rada SR na obdobie piatich rokov z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.Funkčné obdobie súčasnej verejnej ochrankyni práv Jane Dubovcovej sa končí 28. marca. Ombudsmankou bola od 28. marca 2012. Poslanci NR SR ju do funkcie zvolili 13. decembra 2011.