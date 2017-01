Pracovných síl je málo, Fico očakáva mzdové preteky

Autor: SITA, včera 18:15

V Malackách pripravujú viaceré projekty, pri ktorých sa bude musieť mesto obrátiť s pomocou na štát. Patrí medzi ne aj výstavba dvoch diaľničných križovatiek na diaľnici D2, výstavba nájomných bytov či plánovaná modernizácia železničnej trate.

Premiér Robert Fico navštívil v Malackách viacero firiem a skonštatoval, že zamestnávateľom chýbajú kvalifikované pracovné sily. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

Štát chce pomôcť nájomnými bytmi

Malacky sa občas potrebujú oprieť o štát

MALACKY 27. januára (WebNoviny.sk) – Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl je cítiť už aj v okrese Malacky v Bratislavskom kraji. Počas pracovného výjazdu v Malackách to v piatok konštatoval premiér Robert Fico, ktorý navštívil niekoľko firiem, gymnázium a úrad práce a stretol sa s vedením mesta.Rovnaké zistenie prezentoval novinárom aj podpredseda vlády Peter Pellegrini, podľa ktorého niektoré firmy museli pre nedostatok pracovných síl dočasne presunúť svoju prevádzku do zahraničia.vyhlásil Fico s tým, že sa dá očakávať posilňovanie sociálnych programov a mzdové preteky.konštatoval premiér. Nedostatok pracovných síl odmieta riešiť dovozom pracovníkov zo zahraničia, keďže na Slovensku sú regióny s veľkou nezamestnanosťou. Zároveň však opäť zdôraznil, že podporu vlády dostanú len tí nezamestnaní, ktorí chcú skutočne pracovať, no nemajú možnosť.Priority spolupráce medzi samosprávou a štátom boli hlavnou témou rokovania premiéra s primátorom Jurajom Říhom. Fico pritom spomenul najmä výstavbu nájomných bytov, o ktorú majú Malacky záujem. Vláda chce podľa neho zmeniť parametre financovania výstavby takýchto bytov. V súčasnosti si môžu obce a mestá zobrať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 70 percent nákladov na výstavbu, pričom 30 percent hradí štát formou nenávratného príspevku.povedal Fico a zdôraznil, že štát bude uprednostňovať výstavbu nájomných bytov v lokalitách, kde sú potrebné z hľadiska zamestnanosti.Pellegrini informoval, že vláda chce v prípade okresov, ako sú Malacky, používať takzvanú pozitívnu diskrimináciu pri financovaní projektov zo štátnych zdrojov. Vysvetlil, že Malacky totiž nemôžu čerpať európske štrukturálne fondy, keďže sa nachádzajú v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý túto možnosť ako bohatší región nemá.uviedol vicepremiér.Primátor Malaciek Juraj Říha na záver menoval projekty, ktoré sa v Malackách pripravujú a ktoré budú potrebovať pomoc od štátu. Konkrétne spomenul výstavbu dvoch diaľničných križovatiek na diaľnici D2, výstavbu nájomných bytov či plánovanú modernizáciu železničnej trate.uzavrel.