5. pluk hľadá nových členov, výber prebehne v apríli

Autor: SITA, dnes 11:45

Minulý rok sa nepodarilo doplniť pluk tak, ako chcela v súlade s protiteroristickými opatreniami vláda.

Vojaci žilinského 5. pluku potrebujú posily. Foto: ilustračné, SITA/Ozbrojené sily SR

BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) - Žilinský 5. pluk špeciálneho určenia hľadá nových členov. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke Ozbrojených síl SR, výber bude v priestoroch pluku 3. - 13. apríla pre bojový úsek a 3. - 6. apríla pre zabezpečovací úsek (oddelenie logistiky, oddiel podpory velenia, rota špeciálneho spojenia, obväzisko ). Prihlásiť sa a zaslať požadovanú dokumentáciu je potrebné do 3. marca.Minulý rok sa mal pluk v súvislosti s protiteroristickými opatreniami výrazne personálne posilniť. Napriek dvom výberom sa to nepodarilo. Predpokladalo sa obsadenie 30 voľných tabuľkových miest a do pluku mali prijať ešte 115 osôb tak, aby sa vytvoril nový oddiel špeciálneho určenia, oddiel spravodajskej podpory a posilnili sa existujúce oddiely. Do pluku po dvoch výberoch nakoniec začiatkom novembra nastúpilo 17 vojakov.Pod súčasným názvom pluk pôsobí od 1. októbra 1995. Ako prvému v histórii Armády Slovenskej republiky mu bola 30. januára 1997 rozkazom prezidenta republiky prepožičaná bojová zástava. Od roku 2002 je pluk plne profesionalizovaný, v súčasnosti je zaradený do podriadenosti Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V júni minulého roka úspešne ukončil certifikačné cvičenie Úlohového zoskupenia Síl pre špeciálne operácie (SOLTG), zaradeného do jednotiek VJTF (Very High Response Joint Task Force), a jeho členovia sú pripravení na nasadenie do 5 dní.Vojaci tohto pluku pôsobili napríklad v operáciách v Iraku, Bosne a Hercegovine, Kosove. V súčasnosti ešte stále pôsobia v Afganistane. Žilinský pluk je predurčený na špeciálne operácie, ako je špeciálny prieskum, úderné akcie, vojenská asistencia či protiteroristická činnosť.