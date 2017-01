Človek v ohrození nesie do Grécka utečencom teplé oblečenie

Autor: SITA, dnes 11:54

Organizácia Človek v ohrození nakúpila pre utečencov v Grécku stovky teplých búnd a viac ako tisíc párov ponožiek.

Foto: archívne, Zoltan Balogh/MTI via AP

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Nezisková organizácia Človek v ohrození poskytne utečencom na gréckom ostrove Lesbos ďalšiu nepotravinovú materiálnu pomoc. Zo zdrojov organizácie použili približne osem tisíc eur na kúpu viac ako 500 teplých vetroviek a 1 500 párov ponožiek pre utečencov.Agentúru SITA o tom informovala mediálna koordinátorka Človeka v ohrození Jana Fedáková, ktorá spolu s projektovou koordinátorkou Človeka v ohrození Monikou Svetlíkovou ostane v gréckych utečeneckých táboroch do utorka 31. januára. Pomoc je reakciou na mrazivé počasie, ktorému sa nevyhlo ani Grécko.Človek v ohrození pôsobí na gréckom ostrove Lesbos od februára minulého roka. Vtedy začal zabezpečovať bezpečné nočné pristávanie člnov vrátane odstraňovania záchranných viest zo skalnatého pobrežia, ktoré mohli na útesy naviesť člny s ľuďmi na úteku pokúšajúcimi sa preplaviť sa z Turecka do Grécka.Po vzniku urgentnej situácie pri macedónskych hraniciach sa humanitárny mobilný tím presunul do provizórneho tábora v gréckom Idomeni. V súčasnosti sa už v Grécku venujú prevažne komunitnej práci, zlepšovaniu hygienickej situácie a možností vzdelávania pre deti i dospelých v utečeneckých táboroch. Človek v ohrození zasahoval v gréckych utečeneckých táboroch Kavala, Sinatex, Lakchadidia či Chalkero.