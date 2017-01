Verejnosť sa so Zdenou Gruberovou rozlúči v pondelok v SND

Autor: SITA, dnes 13:08

Významnú slovenskú herečku, ktorá skonala vo veku 83 rokov 18. januára, pripomenie špeciálny program verejnoprávnej televízie.

Herečka Zdena Gruberová skonala vo veku 83 rokov 18. januára 2017. Foto: archívne, SITA/SND

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Priatelia, kolegovia i verejnosť sa s dlhoročnou členkou Činohry Slovenského národného divadla (SND) Zdenou Gruberovou rozlúčia v pondelok 30. januára o 11:00 v historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Ako agentúru SITA informovalo SND, vzdať hold zosnulej herečke môže každý.Hlavný vchod historickej budovy SND otvoria pre kondolujúcich o 10:30. Vo foyer bude na zápis vystavená kondolenčná kniha, ktorá bude k dispozícii aj po skončení poslednej rozlúčky v divadle. Tí, čo prinesú na počesť Zdeny Gruberovej kvety, môžu ich položiť na javisko k truhle. Oficiálna rozlúčka vedenia SND a kolegov herečky sa začne o 11:00.Jej majstrovstvo pripomenú ukážky z televíznej a divadelnej tvorby. Popoludní Zdenu Gruberovu pochovajú na súkromnom obrade v Bratislave. Významná slovenská herečka Zdena Gruberová zomrela vo veku 83 rokov v stredu 18. januára v Bratislave.Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) si majstrovstvo zosnulej herečky pripomenie v deň jej pohrebu mimoriadnymi zmenami programu. Ako agentúru SITA informoval PR manažér RTVS Juraj Kadáš, televízna Jednotka prinesie v priamom prenose zo SND o 11:00 poslednú rozlúčku so Zdenou Gruberovou.Z archívu večer o 22:50 ponúkne talkšou Milana Kňažka Takí sme boli venovanú herečke. Zdena Gruberová si do nej sama vybrala spoločníkov, kolegov hercov Zdenu Studenkovú, Emila Horvátha a Maroša Kramára. Na Dvojke si 12:40 diváci môžu pozrieť televízny film na tému hľadania večnej lásky a mladosti Básnik a žena a po ňom, o 13:30 televízny medailón Zdeny Gruberovej Zaostrené na herečku.