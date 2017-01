Fico vníma Trumpa ako šancu na pozitívne zmeny v Únii

Autor: SITA, dnes 14:54

Premiér Robert Fico verí, že ak Biely dom zruší sankcie voči Rusku, urobí tak aj Európska únia.

Európska únia je podľa Fica niekedy len poslíčkom USA. Foto: archívne, SITA/AP

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Predseda vlády Robert Fico vníma zvolenie Donalda Trumpa ako šancu k mnohým pozitívnym zmenám v Európskej únii.priznal premiér v nedeľňajšej relácii TA3 V politike s tým, že niekedy akoby bola Európa poslíčkom USA a čakala na rozhodnutia Washingtonu.Verí, že ak Biely dom zruší sankcie, urobí tak aj EÚ. Ficovi sa páči aj to, že Trump ukazuje záujem o vlastných občanov a vlastnú krajinu. Priznal, že 45. americký prezident hovorí aj o menšom zasahovaní do európskych záležitostí z pohľadu armády a obrany. To podľa šéfa vlády bude EÚ tlačiť do bezpečnostných opatrení.povedal Fico.Na margo brexitu zopakoval, že na prvom mieste budú záujmy našich občanov a spoločný európsky záujem. Myslí si, že dohoda musí byť výhodnejšia pre EÚ ako pre Londýn.vysvetlil svoj postoj. Dodal, že v otázke práv občanov sa dá očakávať spoločný postoj Visegrádskej skupiny.