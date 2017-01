Danko vysvetľoval kauzu menovania na kapitána v zálohe

Autor: SITA, dnes 15:29

Andrej Danko sa ospravedlnil všetkým, ktorých sa jeho menovanie do hodnosti kapitán v zálohe dotklo.

Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko. Foto: archívne, SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko v nedeľňajšej relácii TA3 V politike vysvetľoval kauzu menovania na kapitána v zálohe.Ospravedlnil sa všetkým, ktorých sa jeho menovanie do hodnosti kapitán v zálohe dotklo.vyhlásil Danko. Dodal, že nikdy by si nedovolil porovnať sa s profesionálnym vojakom.Táto kauza bola podľa neho koordinovaná, označil ju za mediálny atak.povedal šéf národniarov. Zároveň vníma to, že ľudia do 40 rokov o vojne a hodnostiach nič nevedia.