Foto: Unikal pred políciou, čelná zrážka ho stála život

Autor: SITA, dnes 15:57

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Čelná zrážka pri dopravnej nehode v košickom okrese si vyžiadala život 33-ročného šoféra, ďalší šofér sa ľahko zranil. Škodu na autách predbežne vyčíslili na 23-tisíc eur. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.V nedeľu okolo 00:45 polícia spozorovala v meste Medzev vodiča Kie Cee´d, ktorý opakovane bezdôvodne prechádzal do protismeru. Za mestom polícia vodiča zastavila a následne kontrolovala. Šofér predložil doklady potrebné k vedeniu vozidla. Na výzvu, aby vypol motor a podrobil sa dychovej skúške nereagoval, zaradil rýchlosť a dal sa na útek.Polícia podľa hovorkyne začala auto prenasledovať s použitím majákov. Vodič však nerešpektoval výzvy polície, rýchlou a bezohľadnou jazdou ďalej unikal smerom do obce Jasov. Ďalšia policajná hliadka v meste Moldava nad Bodvou unikajúcemu autu zablokovala cestu služobným autom.Vodič unikajúceho auta prekážku obišiel a rýchlo unikal ďalej smerom na Drienovec. Za obcou v smere na Turňu nad Bodvou unikajúce auto z doposiaľ nezistených príčin prešlo do protismeru, kde narazilo do oproti idúcej dodávky Fiat Ducato.Pri dopravnej nehode vodič (33) auta Kia Cee´d z okresu Košice okolie utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič (30) z okresu Trebišov, ktorý šoféroval Fiat Ducato, podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ľahké zranenia. Dychová skúška u vodiča Fiatu bola negatívna. Požitie alkoholických nápojov u vodiča Kie Cee´d zistia pri pitve. Celkovú škodu na autách predbežne vyčíslili na 23-tisíc eur.Udalosť na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva v Košiciach okolie, ktorý začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti, ako aj presná príčina dopravnej nehody, sú predmetom vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy. O udalosti bol tiež informovaný vyšetrovateľ inšpekčnej služby ministerstva vnútra.