Ťažšie sa vám dýcha? Dôvodom je smog, vydali výstrahu

Autor: SITA, dnes 16:53

Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na zvýšenú koncentráciu prachových častíc PM10 na automatickej meracej stanici Košice, Ružomberok, Martin a Žilina. Preto dnes vydali upozornenie, teda 1. stupeň smogovej situácie.Ako informoval hovorca SHMÚ Ivan Garčár, Slovensko je stále pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše a podľa meteorologickej prognózy nie je predpoklad výraznejšieho zlepšenia rozptylových podmienok dnes a v pondelok. Situácia by mohla zlepšiť v utorok, kedy má snežiť. Zároveň je predpoklad, že v priebehu utorka by mohli zrušiť signál upozornenie.K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo–cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy. Akútne účinky možno pozorovať u citlivých ľudí, môže nastať dráždenie očí, nosa a hrdla, pocity tlaku na prsiach, kašeľ a bolesti hlavy.U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest. Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.SHMÚ odporúča obmedziť čas pobytu vonku, skrátiť vetranie obytných miestností, obmedziť fyzickú námahu vonku a nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia.