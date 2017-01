Kiska: Na zložité otázky neplatia holé hlavy a holé vety

Autor: SITA, včera 21:42

Prezidentovi Andrejovi Kiskovi sa nepáči, že politika je dnes pretkaná osobnými útokmi o tom, kto je väčší zlodej a podvodník. Nesúhlasí ani s tým, keď politici pracujú so strachom.

Prezident SR Andrej Kiska.

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Rok 2017 nebude jednoduchým rokom. Potrebujeme dokázať, že vieme pohnúť s kľúčovými problémami, že si dokážeme poradiť s vulgárnosťou hlavne na internete, ale bude aj rokom pravdy z podhľadu, či sa dokáže Európska únia obhájiť ako fungujúci projekt. Vyplýva to zo slov prezidenta Andreja Kisku v relácii TA3 V politike.Kiska na otázku, či zakladá politickú stranu, odpovedal, že je v polovici funkčného obdobia a ďalších dva a pol roka chce robiť to, čo doteraz - sústrediť sa na svoju prácu, zastať sa ľudí, presadzovať a vyžadovať od politikov riešenia problémov, ktoré ľudí dennodenne trápia. Zároveň uviedol, že základnou víziou jeho doterajšieho funkčného obdobia bolo vrátiť dôveru ľudí v prezidentský úrad.Kiska tvrdí, že pri každom svojom prejave vychádza zo základných hodnôt, na ktorých Slovensko stojí - slušnosť, rešpekt, úcta či tolerancia. Priznal, že nie všetci sa vždy s jeho názorom stotožnia, ale vždy bude tlmočiť problémy ľudí vláde, parlamentu a príslušným politikom a vyžadovať od nich riešenia.myslí si prezident.Nepáči sa mu, že politika je dnes pretkaná osobnými útokmi o tom, kto je väčší zlodej a podvodník. Nesúhlasí ani s tým, keď politici pracujú so strachom.myslí si hlava štátu. Kiska v relácii skritizoval aj vulgárnosť.vyhlásil prezident. Ako príklad uviedol vybičovanú predreferendovú kampaň v Británii. Pripomenul, že po brexite bolo zabitých niekoľko Poliakov, pričom Britov akoby vyburcovala vyhrotená rétorika o tom, ako im ľudia zo strednej a východnej Európy berú prácu.Prezident si zároveň myslí, že vulgárny slovník ľudia používajú viac na internete. Na sociálnych sieťach podľa neho niekedy používame slová, ktoré by sme si doma nedovolili vysloviť. Zároveň hovoril o boji s extrémizmom. Aby mladí ľudia nevolili kotlebovcov, treba im podľa prezidenta vysvetľovať, čo Kotleba znamená a aké myšlienky zastáva. Keď podľa vlastných slov študentom vysvetlil, že sa na zložité otázky nedá odpovedať holými hlavami a holými vetami, videl, ako sa nálada v triede zmenila.Kiska sa v téme venoval aj zahraničnej politike. Zdôraznil, že Spojené štáty americké boli a sú pre Slovensko, ale aj EÚ dôležitým partnerom a vyjadril presvedčenie, že spoločné projekty budú vychádzať z toho, aby boli obojstranne výhodné z pohľadu ekonomiky aj bezpečnosti. Verí, že nová administratíva bude v tomto prístupe pokračovať.Kiska tiež ocenil každú iniciatívu, ktorá ma za cieľ bojovať s terorizmom a extrémizmom.povedal Kiska na margo Únie s tým, že dnes je ešte dôležitejšie budovať a bojovať za európsky projekt. Pokiaľ ide o brexit, Kiska od rokovaní očakáva, že budúci vzťah bude obojstranne výhodný.Pokiaľ ide o vnútropolitické témy, Kiska sa vyjadril k novému rokovaciemu poriadku, novele o náboženstvách a hovoril o školstve a zdravotníctve. Schôdza NR SR, ktorá začína v utorok, sa už bude riadiť novým rokovacím poriadkom. Ten podľa Kisku vytvára možnosť neprimeraného tlaku väčšiny voči menšine. Myslí si, že slušnosť sa nedá vynútiť zákonom, slušnosť musia od zákonodarcov vyžadovať voliči. Na druhej strane Kiska dodal, že zákon je záväzný pre každého a poslanci by mali teda rokovák dodržiavať.Prezidentovi sa nepáči ani novela o náboženstvách, podľa ktorej sa zvyšuje kvórum na zaregistrovanie cirkvi z 20-tisíc na 50-tisíc.povedal Kiska, pričom novelu označil za marketing a myslí si, že je v rozpore s ústavou.Hlava štátu ocenila ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nom. Smer-SD) za razanciu, s ktorou sa do riešenia problémov pustil. Hlava štátu si myslí, že tento rok by sme v rezorte mali vyžadovať poriadok, transparentnosť a jasnú definíciu toho, aby každý občan vedel, na aký typ zdravotnej starostlivosti má nárok, kde ju dostane a v akom časovom horizonte.Pokiaľ ide o školstvo, minister Peter Plavčan (nom. SNS) musí tento rok dokázať, že presvedčí vládu, parlament, učiteľov a rodičov, že dokáže reálne s reformou pohnúť a garantovať, že neskončí v šuplíku, ako mnohé iné reformy.