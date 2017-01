Pracujete vo Veľkej Británii? Tu je odporúčanie ministerstva

Autor: SITA, dnes 07:39

Slováci sa zatiaľ svojho postavenia vo Veľkej Británii obávať nemusia.

Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) - Veľvyslanectvo SR v Londýne informuje slovenských občanov žijúcich a pracujúcich v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, že v súvislosti s jeho plánovaným vystúpením z EÚ sa nemusia obávať zmeny svojho právneho postavenia v Spojenom kráľovstve počas prechodného obdobia. To sa začne počítať od oficiálneho oznámenia vlády Spojeného kráľovstva Európskej únii o vystúpení z EÚ podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii a má trvať dva roky.Počas prechodného obdobia Spojené kráľovstvo zostáva plnohodnotným členom EÚ so všetkými právami a povinnosťami. Informácia sa nachádza na webstránke ministerstva zahraničných vecí. Následné usporiadanie vzťahov a právneho postavenia občanov Európskej únie v Spojenom kráľovstve a britských občanov v iných krajinách EÚ bude závisieť od vzájomných rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a občania budú o nich včas informovaní ešte predtým, než vstúpia do platnosti, informuje veľvyslanectvo.V súvislosti s možným sprísnením imigračných pravidiel a prístupu na pracovný trh Spojeného kráľovstva môže byť pre občanov SR výhodou schopnosť preukázať svoj súčasný a predošlý legálny pobyt v krajine. Veľvyslanectvo preto odporúča všetkým občanom SR, ktorí plánujú zostať žiť a pracovať v Spojenom kráľovstve, aby si svoj pobyt zaregistrovali. Informácie o možnosti registrácie pobytu občana EÚ/EHP a o možnosti udelenia trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve je možné nájsť na webstránke Veľvyslanectvo SR v Londýne v tejto súvislosti odporúča občanom SR, aby sa o podmienkach a postupe udelenia povolenia na pobyt v Spojenom kráľovstve obracali priamo na britský kompetentný úrad - UK Home Office. V prípade, že občania SR uvažujú o nadobudnutí britského občianstva, slovenský zákon o štátnom občianstve dvojité občianstvo pripúšťa za určitých okolností. Bližšie informácie o strate a znovunadobudnutí slovenského štátneho občianstva sú uverejnené na webstránke veľvyslanectva - TU