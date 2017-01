Priemerná odmena trnavského poslanca bola vlani 6102 eur

Autor: SITA, dnes 10:08

Primátor Peter Bročka vlani zarobil 49-tisíc eur v hrubom, platy štatutárov mesta a odmeny poslancov radnica zverejnila na internetovej stránke mesta.

Najvyššiu odmenu, až 8270 eur, za vlaňajšok dostal poslanec Jozef Klokner. Foto: ilustračné, Thinkstock

TRNAVA 30. januára (WebNoviny.sk) – Primátor Trnavy Peter Bročka minulý rok zarobil 49-tisíc eur, jeho zástupca Tibor Pekarčík 38 940 eur a druhý zástupca Matej Lančarič 25 517 eur. Medzi 29 poslancov mestského zastupiteľstva samospráva rozdelila ďalších takmer 177-tisíc eur. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil mestský úrad. Odmeny štatutárov a mestských poslancov začali v Trnave zverejňovať v závere minulého roku, aktualizované sú každý mesiac.Priemerná odmena mestského poslanca v Trnave za minulý rok dosiahla 6102 eur. Najvyššiu odmenu, až 8270 eur, za vlaňajšok dostal poslanec Jozef Klokner. V tejto čiastke je zarátaná aj odmena za prácu v mestskej rade, komisiách, výbore mestskej časti a za činnosť sobášiaceho.Plat primátora Trnavy bol v predchádzajúcich rokoch verejný, so zverejňovaním platov jeho zástupcov a odmien poslancov to bolo horšie. Všetky platy a odmeny predstaviteľov Trnavy aj s príplatkami prvýkrát zverejnil v roku 2010 vtedajší občiansky aktivita Peter Bročka.Získal ich na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.