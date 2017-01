Gladiátori zdolali Diplomatov 7:5, Zemko sa blysol hetrikom

Autor: WBN/PR, dnes 11:29

EUHL (Európska univerzitná hokejová liga) pokračovala ďalším kolom, trenčianski Gladiátori privítali na domácom ľade súpera z Bratislavy. V prvom vzájomnom zápase sa z víťazstva tešili Diplomati, takže domáci mali svojmu súperovi rozhodne čo vracať. Gladiátorom sa napokon podarilo vybojovať plný bodový zisk, tromi presnými zásahmi sa dokonca blysol kapitán Zemko. Pred samotným zápasom si hráči oboch celkov uctili minútou ticha zosnulého generálneho manažéra a trénera HK Dukla Trenčín Jána Kobezdu, ktorý sa postaral o spoluprácu medzi spomínaným extraligovým klubom a Gladiators Trenčín.

Foto: EUHL

Góly a asistencie: 6. Vaněk (Varga), 12. Zemko (Matejka), 16. Luhový (Zemko, Haščič), 29. Zemko (Vaněk), 47. Haščič (Zvara), 53. Matejka (Haščič, Vaněk), 60. Zemko – 2. Krahulec (Zvara), 6. Just (Holeš, Mucha), 13. Mucha (Holeš, Kraus), 20. Krahulec (Just), 37. KrausVylúčení: 4:8 na dve minúty, navyše Demo (DIP) 10+DKZ+OT za nešportové správanie, presilové hry: 2:0, oslabenia: 0:0, počet striel: 40:39Rozhodovali: D. Lesay – A. Rehák, D. PleškoGladiators Trenčín: Stuhl (21. Trandžík) – Orolín, Okuliar, Smolka, Zemko, Matejka, Martyčák, Vaněk, D. Zvara, Haščič, Kopunec, Luhový, Varga, Haluška, Jánoš, Balaj, JankovýchDiplomats Pressburg: Pravda – Krahulec, Podgorski, Faktor, Hegely, Winkler, Kraus, Holeš, Demo, Mučka, R. Zvara, Brincko, Mucha, Just, Rutkovský, KučeraÚvod stretnutia lepšie vyšiel hosťom, ktorí hneď po prvej strele zásluhou Krahulca viedli. Netrvalo dlho a svoj náskok navýšili, keď zľava prekonal Stuhla Just. Trenčianski vysokoškoláci však ukázali, že sa nemienia tak ľahko vzdať, a už po 21 sekundách hry znížil Vaněk. Následne si zahrali presilovú hru a tú dokázali aj využiť vo svoj prospech, Zemko prestrelil Pravdu a vyrovnal na 2:2. Bitka o gólové vedenie pokračovala ďalej, Holešova strela bola síce vyrazená, no puk dokázal zužitkovať Mucha a poslal svoj tím zakončením pomedzi nohy opäť do vedenia. V 16. minúte sa dokázal o vyrovnanie postarať Luhový, a už-už sa zdalo, že po prvej tretine bude stav nerozhodný. Avšak 15 sekúnd pred koncom vystrelil zľava Krahulec, puk namieril do pravého horného rohu a Diplomati boli znova vo vedení.Aj do druhej časti vstúpili vysokoškoláci z Bratislavy svižne, individuálne to skúšal Holeš, neskôr pridal strelu sprava Krahulec i Kraus. Spomínaní hráči sa museli následne brániť, a hoci dve minúty v oslabení zvládli, krátko po naskočení piateho korčuliara na ľad inkasovali z hokejky Zemka. Aj po vyrovnaní gólového skóre si hostia zahrali vo štvorici a to dokonca hneď dvakrát, od modrej páli Matejka, z ľavého kruhu Varga, ale na Pravdu to nestačilo. Vaněkovi dokonca nevyšlo ani trestné strieľanie. O krátku chvíľu boli v rovnakej šanci Diplomati, tam domáci brankár čelil Krausovi, ktorý zakončoval zľava, pričom trenčiansky gólman si napokon sám tečoval puk do bránky.Záverečnú tretinu začali hostia presilovkou, no tá netrvala dlho a počet hráčov na ľade sa vyrovnal. Počas rovnovážneho stavu tlačili najmä Trenčania a svoj tlak dokázali po naskočení vylúčeného Haščiča pretaviť aj do vyrovnania. Práve spomínaný Trenčan upravil stav, no hostia mohli okamžite zareagovať, keď zľava strieľal Hegely a pohrozil i Holeš. Opak sa ale stal skutočnosťou, po prvý raz v zápase sa po strele Matejku dostali do vedenia Gladiátori. Hostia hľadali recept na domáceho gólmana a hoci im bola poskytnutá i presilovka a rozhodli sa tiež pre power-play, prekonať ho nedokázali. Naopak technickým gólom si poistili víťazstvo Trenčania, pričom Zemko zaznamenal hetrik.