Poslanci prerokujú zákony vrátené prezidentom Kiskom

Autor: SITA, dnes 07:54

Schôdza parlamentu sa bude po prvýkrát riadiť pravidlami nového rokovacieho poriadku.

Na programe 12. schôdze majú poslanci 88 bodov. Foto: SITA/Marko Erd

Voľba verejného ochrancu práv

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zasadnú v utorok prvýkrát v tomto roku do poslaneckých lavíc. Na programe 12. schôdze majú 88 bodov , medzi nimi sú aj tri zákony vrátené prezidentom Andrejom Kiskom, 64 návrhov zákonov v prvom čítaní a 13 návrhov zákonov v druhom čítaní. Medzi návrhmi sú okrem vládnych aj poslanecké návrhy prevažne z dielne opozície.Schôdza parlamentu sa bude po prvýkrát riadiť pravidlami nového Rokovacieho poriadku NR SR. Vystúpenia poslancov v rozprave budú mať obmedzený čas a poslanci sa budú musieť vzdať akýchkoľvek grafických grafov, tabuliek či transparentov v pléne.Novely zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, zákona o sociálnych službách a zákona o štátnej službe sú na opätovné prerokovanie po vrátení prezidentom zaradené na úvod schôdze.

Odporúčame:



Beblavý: Fico a Smer-SD podporujú fašizmus na Slovensku



Budaj vyzval Danka k diskusii o zrušení amnestií Mečiara



Kotleba reaguje na Ficove slová, vyzval ho na debatu

Matovič, Mazurek a Mizík sa majú ospravedlniť za výroky

Predseda Andrej Danko stanovil presný termín rokovania o návrhoch na členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska a Rady pre vysielanie a retransmisiu, a to na štvrtok 2. februára od 16:30. Voliť členov budú poslanci hneď po prerokovaní, teda o 17:00 v daný deň.Predseda NR SR Danko stanovil termín v stredu 8. februára od 14:00 na prerokovanie návrhu na voľbu verejného ochrancu práv. O ombudsmanovi rozhodnú poslanci o 17:00. Počas schôdze budú zákonodarcovia voliť aj zástupcov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.V pléne NR SR by sa po odporúčaní Mandátového a imunitného výboru NR SR mali za svoje výroky ospravedlniť poslanci Igor Matovič (OĽaNO-NOVA), Milan Mazurek a Stanislav Mizík (obaja ĽSNS).povedal v decembri predseda výboru Richard Raši (Smer-SD).informoval s tým, že na výbore sa za svoje výroky, ktorými sa mali vysmievať zo židovského národa, odmietli ospravedlniť.Na blížiacu sa schôdzu prichádzajú nezaradení poslanci NR SR Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková s balíkom 28 zákonov, ktoré by na Slovensku zrušili vyššie územné celky, zriadené na Slovensku od roku 2001. Ak by zmeny v parlamente poslanci podporili, štát by podľa výpočtov predkladateľov ušetril vyše 205 miliónov eur. Dôvodom, prečo poslanci navrhujú zrušenie samosprávnych krajov, je, že za 15 rokov nesplnili žiadny zo zásadných cieľov, ktoré im pripisovala reforma verejnej správy.