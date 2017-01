Mečiarove amnestie považuje KDH sú traumatizujúce

Autor: SITA, dnes 10:59

Kresťanskí demokrati opätovne vyzývajú poslancov, aby schválili ústavný zákon o zrušení Mečiarových amnestií, o ktorom budú rozhodovať na najbližšej schôdzi.

Vladimír Mečiar. Foto: archívne, SITA/Viktor Zamborský

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Kresťanskí demokrati považovali, považujú a stále budú považovať udelenie tzv. Mečiarových amnestií z roku 1998 za traumatizujúcu udalosť v dejinách Slovenska, uvádza sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca KDH Stano Župa. Táto strana preto víta pondelkové vyhlásenie 26 renomovaných odborníkov z oblasti práva, ktorí sa vyslovili za zrušenie Mečiarových amnestií.Významné osobnosti ústavného a trestného práva aj iných právnych odvetví si myslia, že v právnom štáte takéto zrušenie amnestií je legálnym a legitímnym prostriedkom. Slovenská republika by takýmto krokom podľa nich poskytla účinnú ochranu základným právam obetí amnestovaných skutkov a plnila by svoje medzinárodné záväzky.Mečiarove amnestie zabraňujú v trestom stíhaní páchateľov zodpovedných za vraždu Róberta Remiáša a za únos a zavlečenie syna prezidenta Michala Kováča do zahraničia, pripomína KDH, ktoré v Národnej rade Slovenskej republiky navrhlo zrušenie Mečiarových amnestií už šesťkrát.zdôrazňuje sa vo vyhlásení.Kresťanskí demokrati preto opätovne vyzývajú poslancov Národnej rady SR, aby schválili ústavný zákon o zrušení Mečiarových amnestií, o ktorom budú rozhodovať na najbližšej schôdzi.