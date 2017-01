Hľadajú tínedžerky, nevrátili sa do reedukačného centra

Autor: SITA, dnes 11:26

Polícia hľadá Juditu, Karmen, Vanessu a Viktóriu.

Hľadané tínedžerky Vanessa Škultétyová, Karmen Takáčová, Viktória Kajošová a Judita Šándorová. Foto: SITA/KR PZ Prešov

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Policajti pátrajú po štyroch tínedžerkách, ktoré sa z prázdnin a domáceho liečenia nevrátili do Reedukačného centra Spišský Hrhov. Sedemnásťročnáz obce Kechnec mala prísť minulý utorok. Judita je asi 165 cm vysoká, štíhlej postavy, má hnedé oči, čierne rovné vlasy po plecia. Na ľavej strane chrbta má materské znamienko.Sedemnásťročnáz Lučenca Opatová sa mala vrátiť do centra 8. januára. Hľadaná je vysoká asi 158 cm, štíhlej postavy, má hnedé oči, tmavo hnedé dlhé vlnité vlasy. Na ľavom ramene má vytetovanú číslicu 1 a na pravom zápästí má jazvu.Šestnásťročnejz Hnúšte skončili prázdniny doma začiatkom januára. Ako informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Migaľová, 2. januára sa rozlúčila s matkou a odišla s priateľom do Tisovca, ten však už nevedel, či nastúpila na autobus do Spišského Hrhova. Vanessa s matkou ešte telefonovala a tvrdila jej, že je už v centre. Hľadaná je 160 cm vysoká, štíhlej postavy, má modrozelené oči, plavé rovné vlasy po ramena. Oblečenú mala šedú bundu s kvietkovanou kapucňou, zobrala si aj väčšie množstvo šatstva i letné šaty.Od vlaňajšieho septembra v centre nič nevedia ani o 16-ročnejz Veľkého Grobu, tiež sa nevrátila z prázdnin. Viktória je asi 162 cm vysoká, štíhlej postavy, má hnedé oči a čierne dlhé vlnité vlasy. Na ľavom zápästí má vytetované písmeno "K". Akékoľvek informácie, ktoré by polícii mohli pomôcť pri jej vypátraní ich vypátraní je možné oznámiť na linke 158.