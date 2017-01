Most-Híd podporí zrušenie Mečiarových amnestií

Autor: SITA, dnes 12:14

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) – Most-Híd podporí v parlamente zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara. Ako povedal v utorok na tlačovej besede predseda poslaneckého klubu Most-Híd Gábor Gál, vždy som hlasoval za zrušenie Mečiarovych amnestií a bude aj teraz.povedal s tým, že podľa neho amnestie sa udeľujú vtedy, ak nastanú okolnosti, keď vyššie morálne dobro oprávňuje, aby sa udelila výnimka pre človeka, aby nebol postihnutý tvrdou silou zákona.Gál pripustil, že zrušenie amnestií parlamentom bude precedensom.vyhlásil.Most-Híd návrh na zrušenie amnestií podporí aj napriek tomu, že Koaličná rada sa dohodla na tom, že sa obráti na Ústavný súd SR so žiadosťou o výklad. Poslanci NR SR v decembri posunuli do druhého čítania návrh poslanca Jána Budaja (OĽaNO) na zrušenie Mečiarových amnestií. Návrh podporili okrem opozičných aj všetci prítomní poslanci za koaličnú stranu Most-Híd. Budajovi ide o amnestie udelené bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom, ktorý vykonával niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky v roku 1998.Most-Híd nepodporí pripomienky prezidenta, s ktorými vrátil do parlamentu tri zákony.povedal Gál.Prezident SR Andrej Kiska vrátil parlamentu na opätovné prerokovanie zákon o slobode náboženskej viery, novelu zákona o sociálnych službách a novelu zákona o štátnej službe.Na schôdzu predložili viacero návrhov zákonov aj opoziční poslanci.konštatoval Gál.