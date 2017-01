Kiska hovoril so zástupcami Benátskej komisie o sudcoch

Autor: SITA, dnes 13:09

Prezident Andrej Kiska pre problémy s vymenovaním ústavných sudcov obrátil na Benátsku komisiu koncom minulého roka.

Prezident Andrej Kiska počas prijatia zástupcov Benátskej komisie v Prezidentskom paláci. Bratislava, 31. január 2017. Foto: SITA/Marko Erd

Patová situácia medzi prezidentom a parlamentom

Zástupcovia komisie mali viacero otázok

Danko žiadal Kisku prehodnotiť rozhodnutie

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) – Stanovisko Benátskej komisie, o ktoré požiadal prezident Andrej Kiska koncom minulého roka pre vymenovávanie ústavných sudcov, by mohlo byť známe 10. a 11. marca. Nech bude stanovisko akékoľvek, prezident ho bude podľa vlastných slov plne rešpektovať. Kiska verí, že aj NR SR bude brať stanovisko záväzne.Podpredseda Benátskej komisie Christoph Grabenwarter v utorok po stretnutí s prezidentom a jeho tímom pre médiá uviedol, že komisia sa vždy snaží o to, aby boli jej stanoviská jasné, ale nechcel špekulovať o tom, čo by sa mohlo stať, ak by jedna zo strán nebola ochotná stanovisko akceptovať. Takisto je podľa neho zbytočné špekulovať nad tým, či bude ich stanovisko obsahovať aj odporúčania na zmenu legislatívy.povedal Grabenwarter.Benátska komisia je skrátený názov Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva, ktorá je poradným orgánom Rady Európy. V ich kompetencii je posudzovať dodržiavanie ústavnosti členských krajín EÚ.povedal Kiska po rokovaní s tým, že ani ústavný súd nepomohol otázku menovania kandidátov na post ústavných sudcov vyriešiť, keďže nedal výklad ústavy, o ktorý hlava štátu súd žiadal.Preto som oslovil uznávanú medzinárodnú organizáciu, Benátsku komisiu, aby spravila výklad.vyjadril sa prezident.Podľa poradcu prezidenta Jána Mazáka sa v utorok zástupcovia Benátskej komisie pýtali na veci, ktoré z podkladov neboli jasné.priblížil Mazák.Na otázku, či by malo stanovisko Benátskej komisie obsahovať aj odporúčanie zmeniť legislatívu, Mazák uviedol, že podľa neho by bolo vhodnejšie, keby ústava obsahovala explicitne kritériá, ktoré by približovali uchádzačov o kandidatúru a kandidátov na ústavných sudcov európskemu štandardu.dodal.Grabenwarter označil diskusiu u prezidenta za veľmi otvorenú a konštruktívnu tak na politickej, ako aj odbornej a technickej úrovni. Povedal, že stanovisko, na ktorom pracuje skupina spravodajcov zo Spojeného kráľovstva, Holandska a Rakúska, by malo byť známe začiatkom marca.uviedol podpredseda Komisie.Nechcel ale špekulovať o čom, čo by sa mohlo stať, keby niektorá zo strán nebola ochotná akceptovať toto stanovisko.dodal. Grabenwarter nechcel ani špekulovať nad tým, ako sa jeho kolegovia rozhodnú.povedal.Prezident Andrej Kiska naposledy nevymenoval z pätice Eva Fulcová, Miroslav Ďuriš, Juraj Sopoliga, Mojmír Mamojka a Jana Laššáková žiadneho kandidáta na sudcu Ústavného súdu SR.vyhlásil vtedy prezident.Predseda parlamentu Andrej Danko požiadal v auguste tohto roka Kisku, aby prehodnotil svoje rozhodnutia o nevymenovaní ústavných sudcov, ten však na svojom rozhodnutí trvá. Traja kandidáti Eva Fulcova, Juraj Sopoliga a Miroslav Ďuriš podali v septembri na Ústavnom súde SR na Kisku sťažnosť. K nim sa pridal aj sudca Ján Bernát, ktorý svoju prvú sťažnosť stiahol, a teda prezident o ňom druhý raz ani nerozhodoval.