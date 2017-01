Poslanci prelomili Kiskovo veto, schválili zákon o cirkvách

Autor: SITA, dnes 16:46

Podľa predkladateľov je cieľom novely zákona eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností.

Prezident Andrej Kiska návrh zákona o pôsobenia cirkví vrátil, má voči nemu výhrady. Foto: ilustračné, SITA/Robert Tappert

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) v utorok prelomili veto prezidenta a opätovne schválili novelu zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, ktorou sa zvýši minimálny počet plnoletých členov pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti z 20-tisíc na 50-tisíc členov. Zákon podporilo 103 poslancov.Podľa predkladateľov je cieľom novely zákona eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností za účelom získania finančných príspevkov od štátu. Národniari navrhli zvýšiť pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti minimálny počet ich plnoletých členov z 20-tisíc na 50-tisíc.uviedol Tibor Bernaťák (SNS).Dodal, že registráciou na Ministerstve kultúry SR získavajú tieto cirkvi mnohé výhody, napríklad môžu žiadať štát o finančné príspevky na platy svojich duchovných, na prevádzku cirkevných škôl či vyučovanie náboženstva na štátnych školách.povedal Bernaťák. SNS však nechce touto novelou obmedziť nikoho náboženskú slobodu, pretože je to základné ľudské právo každého človeka.Prezident Andrej Kiska vrátil parlamentu novelu zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, ktorú parlament prijal 30. novembra. Poslancom navrhol, aby pri opätovnom prerokovaní zákon odmietli ako celok. Ako dôvod prezident uviedol, že novela neprimerane zasahuje do základných práv a slobôd garantovaných Ústavou SR.Pokiaľ ide o vrátenú novelu, Kiska v odôvodnení pripomína, že deklarovaným cieľom novely malo byť podľa predkladateľov eliminovaťs cieľom získať finančné príspevky od štátu. V mene toho schválený zákon zvýšil minimálny počet plnoletých členov pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti z 20-tisíc na 50-tisíc členov. Podľa prezidenta predkladatelia nepreukázali, že riziko podvodov pri registrácii nových cirkví alebo náboženských spoločností sa zvyšuje.Zásah do základných práv a slobôd garantovaných ústavou považuje hlava štátu za neprimeraný aj preto, lebo podmienku 50-tisíc členov podľa posledného sčítania ľudu na Slovensku plnia len štyri z 18 v minulosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Táto podmienka je zároveň neprimeraná aj pri porovnaní so zákonnými úpravami v iných členských krajinách EÚ. Novela po utorkovom schválení bude platiť od 1. marca 2017.