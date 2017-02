Trojica poslancov sa má ospravedlniť, inak im hrozí pokuta

Autor: SITA, dnes 08:03

Na programe schôdze sú legislatívne návrhy z dielne jednotlivých rezortov.

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) – Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dajú v úvode druhého dňa 12. schôdze parlamentu priestor trojici poslancov na ospravedlnenie za svoje výroky, ktoré vyslovili v pléne počas októbrovej schôdze.povedal v decembri predseda výboru za Smer-SD Richard Raši.informoval s tým, že na výbore sa odmietli ospravedlniť. Podnet na poslancov podal predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), podľa ktorého sa poslanci výrokmi vysmievajú zo židovského národa.Igor Matovič počas rozpravy o rokovacom poriadku prirovnal Židov v koncentračnom tábore k poslancom NR SR, za čo sa však vzápätí ospravedlnil. Vyjadril sa, že priamo v čase vyslovenia problémového výroku sa už v pléne ospravedlnil a dodal, že si za slovami stojí.povedal v decembri. Dankovi sa tiež nepáčili výroky poslancov ĽSNS, ktorí v rokovacej sále parlamentu hovorili o tom, že v Izraeli vládne apartheid.Na programe schôdze sú legislatívne návrhy z dielne jednotlivých rezortov. Hlasovať by mali zákonodarcovia o prerokovaných zákonoch, medzi ktorými je novela zákona o štátnej službe, ktorú vrátil prezident Andrej Kiska na opätovné prerokovanie. Hlasovať by mali aj o novele zákona o pobyte cudzincov, o návrhu ústavného zákona o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Poslanci by mali taktiež odhlasovať aj návrhy z dielne rezortu práce o sociálnom poistení a o starobnom dôchodkovom sporení.Stredajšie rokovanie by malo trvať do 19:00.