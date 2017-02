Súdna rada rozhodla, koho predloží prezidentovi na odvolanie

Autor: SITA, dnes 08:22

Súdna rada po tajnom hlasovaní predloží prezidentovi Andrejovi Kiskovi na odvolanie z funkcie mená štvorice sudcov zo zoznamu 36 sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov.

Na zozname mali 36 mien vrátane súčasnej predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej. Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) – Súdna rada opäť rozhodovala o predložení sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, na odvolanie z funkcie prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Na zozname mali 36 mien, vrátane súčasnej predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej.Členovia rady v tajnom hlasovaní rozhodli, že prezidentovi na odvolanie z funkcie sudcu predložia štvoricu sudcov - Helenu Kosorínovú (Krajský súd v Bratislave), Evu Michalcovú a Emu Novodomcovú (Krajský súd Banská Bystrica) a Miroslava Šantu (Okresný súd Zvolen). Vyplýva to zo zverejnenej zápisnice z rokovania rady. Okrem Daniely Švecovej boli na zozname aj ďalší štyria sudcovia Najvyššieho súdu. Hlasovalo sa napríklad aj o šéfovi Združenia sudcov Slovenska Jurajovi Sopoligovi či o Danielovi Švábym, ktorý momentálne pôsobí ako sudca Súdneho dvora EÚ.Za návrh na predloženie Daniely Švecovej na odvolanie z funkcie sudkyne zo 14 hlasujúcich členov rady sa vyslovili štyria, proti boli siedmi a zdržali sa traja. Šéfka Súdnej rady Jana Bajánková na margo Švecovej uviedla pre médiá, že je to dlhoročná sudkyňa, odborník vo svojom fachu.zdôraznila a dodala, že má jej podporu.Súdna rada SR tajným hlasovaním rozhoduje, koho predložila spomedzi sudcov nad 65 rokov prezidentovi na odvolanie z funkcie. Tak A. Kiska, ako aj členovia rady sa minulosti zhodli na tom , že existujúca platná úprava je nedostatočná. Na zmenu ústavy, ktorá by presne stanovila vek odchodu sudcu do dôchodku, sa však v minulom volebnom období nenašla politická vôľa. Ak by bol presne stanovený vek sudcu, kedy odchádza do dôchodku, do celého procesu by sa vniesla podľa Kisku väčšia transparentnosť a poriadok. Sudcovia by presne vedeli, že po dovŕšení istého veku im funkcia automaticky zaniká a nečakalo by sa na to, kedy a či vôbec ich rada predloží na odvolanie.