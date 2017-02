Muž preskočil plot prezidentského paláca, polícii ušiel

Autor: SITA, dnes 10:04

Šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Radovan Horváth požiadal po prvom incidente o uvoľnenie z funkcie, od nového roka ho nahradil Peter Krajčirovič.

Tento prípad nie je prvým prípadom, keď neznámy muž prenikol do priestorov paláca alebo areálu. Foto: archívne, SITA

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) – Neznámy muž preskočil v pondelok predpoludním plot Prezidentského paláca z Hodžovho námestia. Ochrana Prezidentského paláca muža zadržala a privolala policajnú hliadku, ktorá mala muža predviesť na výsluch.V čase príchodu hliadky sa muž rozbehol a na rovnakom mieste preskočil plot na Hodžovo námestie a ušiel. Ako informoval hovorca prezidenta Roman Krpelan, Kancelária prezidenta požiadala riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov o vysvetlenie incidentu a zabezpečenie adekvátnej ochrany Prezidentského paláca.Tento prípad nie je prvým prípadom, keď neznámy muž prenikol do priestorov paláca alebo areálu. V lete preliezol plot z Hodžovho námestia občan srbskej národnosti, ktorého okamžite zadržali príslušníci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a následne odovzdali privolanej policajnej hliadke. Zadržaný muž ako dôvod preskočenia plotu uviedol, že ho niekto naháňal a hľadal útočisko. Po tomto incidente Kancelária prezidenta investovala do technického zabezpečenia ochrany Prezidentského paláca, fyzickú ochranu však má na starosti Úrad pre ochranu ústavných činiteľov. Ešte pred tým, koncom mája, do paláca vnikol 35-ročný Čech, ktorý sa priamo v priestoroch paláca prechádzal. Šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Radovan Horváth požiadal po tomto incidente o uvoľnenie z funkcie, od nového roka ho nahradil Peter Krajčirovič.