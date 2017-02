Pod vrchom Borišov zahynul 25-ročný turista

Autor: SITA, dnes 10:50

Z Borišova štyria slovenskí turisti, počas zostupu sa dvaja z nich pošmykli a spadli do žľabu smerom do Necpalskej doliny.

Foto: ilustračné, SITA/Richard Ovšonka

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Pod vrchom Borišov vo Veľkej Fatre (okr. Martin) zahynul 25-ročný turista, ďalší si poranil hlavu. V utorok večer schádzali z Borišova štyria slovenskí turisti, počas zostupu sa dvaja z nich pošmykli a spadli do žľabu smerom do Necpalskej doliny.Po páde ich kamaráti nevideli a nemali s nimi žiadny zvukový kontakt. Ako ďalej informuje horská záchranná služba na svojej oficiálnej webovej stránke, na miesto nehody prišli záchranári, zamestnanec z Chaty pod Borišovom i chatár z Havranova.Ako prvý lokalizoval turistov zamestnanec z Borišova. Jeden turista bol s poranením hlavy pri vedomí, druhý bol s poraneniami v bezvedomí. Záchranári im na mieste nehody poskytli prvú pomoc a ošetrenie, zranených zateplili, nabalili a pripravili na transport zo žľabu. Dvadsaťosemročného muža s poranením hlavy preniesli do Necpalskej doliny a odtiaľ do nemocnice v Martine.Druhého muža záchranári oživovali, najskôr ho vytiahli na hrebeň, potom na chatu. Z nej ho previezli do lokality Balcierovo, kde k nemu zavolali ďalších záchranárov. Turistu oživovali takmer hodinu, zachrániť ho však nedokázali. Záchrannú akciu ukončili v stredu ráno pred 6:00.