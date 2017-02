Fico: Je zlé, že fašizmus na Slovensku má svojich pohrobkov

Autor: SITA, dnes 11:31

Národna jednotka boja proti terorizmu a extrémizmu bude mať cez 100 príslušníkov a je piatou jednotkou v rámci Národnej kriminálnej agentúry.

Minister vnútra Robert Kaliňák, prezident Policajného zboru Tibor Gašpar a predseda vlády Robert Fico počas prezentácie novej Národnej jednotky boja proti terorizmu a extrémizmu pri príležitosti začiatku jej fungovania. Bratislava, 1. február 2017. Foto: SITA/Marek Mrviš

Nová vlna extrémizmu a fašizmu v Európe

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Na Slovensku od stredy máme Národnú jednotku boja proti terorizmu a extrémizmu. Ide o elitnú policajnú jednotku, ktorá bude mať cez 100 príslušníkov a je piatou jednotkou v rámci Národnej kriminálnej agentúry.Jej zriadenie v stredu za účasti časti jej príslušníkov oficiálne oznámili premiér Robert Fico, minister vnútra Robert Kaliňák a prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Všetci traja im vyjadrili podporu v práci, ktorá nebude ľahká, ale veria, že prinesie výsledky. Gašpar zdôraznil, že jednou z priorít polície je boj proti extrémizmu a prevencia proti terorizmu. Vyzval v tomto smere prokuratúru na spoločný boj.Premiér Robert Fico verí, že týmto elitným policajtom sa s podporou normálnych ľudí a štátu podarí to, aby aj extrémizmu a fašizmus pocítili, že Slovensko je demokratický právny štát. Podľa premiéra sa voči extrémizmu a fašizmu nedá bojovať len dobrým slovom. Tento boj je nielen vecou prevencie ale aj represie, lebo zástancovia týchto ideológii nerešpektujú ani právny štát, ani ľudské práva a ani demokraciu.Ministerstvo vnútra a polícia zriadením jednotky podľa premiéra reaguje na novú vlnu extrémizmu a fašizmu, ktorá sa začína hýbať nielen v Európe, ale začína sa v plnej sile objavovať aj na Slovensku.vyhlásil Fico.Extrémizmus a fašizmus plodí násilie, násilie má možno najskôr podobu slovnú, ale potom fyzickú. Ako uviedol premiér, vždy to začína závisťou a potom prichádza nenávisť a akty obrovského zla.dodal Fico.Na niektorých verejných podujatiach to vyzerá, ako by boli vystrihnuté z učebníc dejepisu alebo propagandy. Vo vlakoch sa pohybujú ľudia v zelených tričkách, hovoria o poriadku a pritom len šíria ideológiu, v mene ktorej boli na Slovensku vyvraždené mnohé dediny. Žiaľ, títo ľudia sú aj Národnej rade SR a v jednom z vyšších územných celkov sa bez problémov zdravia fašistickými pozdravmi, dodal.