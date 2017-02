Matovič uprednostnil ľudí pred salutovaním Dankovi

Autor: SITA, dnes 12:05

Igor Matovič sa v stredu neospravedlnil za výroky, nie je na rokovaní parlamentu.

Predseda OĽaNO Igor Matovič. Foto: archívne, SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) – Predseda OĽaNO Igor Matovič sa v stredu neospravedlnil za svoje výroky z minulého roku, pretože požiadal o ospravedlnenie z rokovania parlamentu pre naliehavé pracovné povinnosti.Ako povedal na tlačovej besede, oslovili ho desiatky ľudí z východu Slovenska, ktorí mu posielali neúmerne zvýšené faktúry za elektrinu a žiadali ho o pomoc.zdôraznil s tým, že uprednostnil ľudí pred salutovaním predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi.Matovič tvrdí, že jeho povinnosťou je chrániť ľudí. "Mal som naliehavé pracovné povinnosti. Napísal som ospravedlnenku na celý deň. Pre mňa sú toto naliehavé pracovné problémy," uviedol. Matovič však hodlá využiť priestor, ktorý mu dajú v parlamente na ospravedlnenie.povedal v decembri predseda výboru za Smer-SD Richard Raši.informoval s tým, že na výbore sa odmietli ospravedlniť. Podnet na poslancov podal predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), podľa ktorého sa poslanci výrokmi vysmievajú zo židovského národa. Matovič počas rozpravy o rokovacom poriadku prirovnal Židov v koncentračnom tábore k poslancom NR SR. Matovič v októbri v rozprave povedal: "Je to to isté, ako keby si v koncentračnom tábore povedali, že si zahrajú futbalový zápas Židia a dozorcovia. A zrazu tí dozorcovia povedia, že my sme dozorcovia, tak náš šéf koncentráku bude rozhodcom... Je to presne taká istá zvrátenosť. My, ako opoziční poslanci alebo ako opozícia, ťaháme v tomto mieste za kratší povraz. Tak ako Židia v koncentráku".