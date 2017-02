Na železničnú trať medzi Párnicou a Kraľovanmi padla lavína

Autor: SITA, dnes 15:27

Železnice predpokladajú, že by doprava mohla byť obnovená ešte do večera, závisí to však aj od vývoja poveternostných podmienok.

Foto: ilustračné, SITA/Tomáš Somr

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú cestujúcich, že v stredu o 13:38 spadla lavína na trať v úseku Párnica - Kraľovany. Ako agentúru SITA informovala Ivana Popluhárová z odboru komunikácie ŽSR, železničná doprava je na úseku až do odvolania zastavená.informovali ŽSR.Železnice zároveň predpokladajú, že by doprava mohla byť obnovená ešte do večera, závisí to však aj od vývoja poveternostných podmienok.