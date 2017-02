Leonardo i víťazi Zlatých glóbusov na plátne Nostalgie

Autor: WBN/PR, dnes 16:08

Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila vo februári pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá počas leta prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane kompletnej výmeny sedačiek. Divákov nečaká len oveľa väčšie pohodlie, ale i zaujímavý februárový program, v ktorom nebudú chýbať pravidelné cykly Európske oko či Best of Fest, ale ani tradičné predstavenia pre rodičov s deťmi.

Foto: kino Nostalgia

Februárová ponuka Nostalgie zahŕňa i mimoriadnu projekciu snímky, ktorá zavedie divákov na najväčšiu výstavu o Leonardovi da Vincim na svete, ktorá sa konala na prelome rokov 2011 a 2012 v londýnskej National Gallery. Milovníkom umenia ponúka možnosť prežiť v kine zásadnú výstavu "Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan", ktorá na jednom mieste zhromaždila doposiaľ najväčší počet da Vinciho majstrovských diel, a uvidieť jeho slávne obrazy na veľkom plátne vo vysokom rozlíšení.Vo februárovom programe Nostalgie nebudú chýbať ani obaja hlavní víťazi januárového udeľovania prestížnych Zlatých glóbusov, výročných cien zahraničných kritikov pôsobiacich v Hollywoode. V kategórii muzikálov a komédií sa najúspešnejším stal romantický muzikál, ktorý líči vášnivý milostný vzťah džezového hudobníka a nádejnej herečky – a v kategórii drám sa víťazom stala snímka, nadčasový príbeh dospievania mladíka, ktorý v drsných kulisách predmestia Miami hľadá sám seba.Výber toho najlepšieho z najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov na svete ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého sa diváci môžu tešiť na britskú sociálnu drámu Kena Loacha, ktorá získala víťaznú Zlatú palmu na MFF Cannes 2016, i maďarskú komediálnu drámu, ocenenú Krištáľovým glóbusom za najlepší film na MFF Karlovy Vary 2016. V ponuke nebude chýbať ani nemecká komédia, ktorá získala Cenu kritiky na MFF Cannes 2016 a stala sa najlepším európskym filmom roka, rodinná dráma Xaviera Dolana, ocenená Veľkou cenou poroty na MFF Cannes 2016, či skutočný príbeh adoptovaného indického chlapca, ktorý získal Cenu divákov na festivaloch v Chicagu i Toronte.V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. Vo februári sa môžu tešiť na dlho očakávané pokračovanie britskej kultovej čiernej komédie T2, v ktorom sa v réžii Dannyho Boylea na plátno vracajú všetky pôvodné postavy, rakúsky životopisný filmo maliarovi, ktorého život i tvorba sa niesli v znamení erotiky a škandálov, dobrodružnú francúzsku snímkuo legendárnom moreplavcovi Jacquesovi Cousteauovi, ale i nemeckú komédiuo tom, čo keby Hitler v roku 1945 nezomrel, ale len zaspal a prebudil sa dnes.Z februárovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu animovaná dobrodružná komédia, ktorú Nostalgia uvedie v 3D i 2D verzii s dabingom aj titulkami, či veľmi pekný rodinný hraný filmo priateľstve chlapca Lukasa a orlieho mláďaťa. Hrdinom animovanej komédieje psík Bodi, ktorý nechce byť strážnym psom, ale chce sa stať hudobnou hviezdou – a v športovej komédiisa na plátno vracia mladý tučniak Cody, prekvapivý šampión v surfovaní. Ozajstným milovníkom zvierat je určená hraná komédia, ktorá prináša precítený príbeh oddaného psa.01.02. ST 19:00 JE TO LEN KONIEC SVETA Xavier Dolan, Kan./Fr., 201602.02. ŠT 19:00 TONI ERDMANN Maren Ade, Nem./Rak., 201603.02. PI 18:00 DIVOKÉ VLNY 2 Henry Yu, USA, 201703.02. PI 19:45 SPOJENCI Robert Zemeckis, USA, 201604.02. SO 17:00 KRÁLI HÔR Gerardo Olivares, Otmar Penker, Rak., 201504.02. SO 19:00 LA LA LAND Damien Chazelle, USA, 201608.02. ST 19:00 SNOWDEN Oliver Stone, Fr./Nem./USA, 201609.02. ŠT 19:00 EGON SCHIELE Dieter Berner, Rak., 201610.02. PI 18:00 LEGO BATMAN VO FILME 3D Chris McKay, USA/Dán., 201710.02. PI 20:00 A JE TU ZAS David Wnendt, Nem., 201511.02. SO 16:00 LEGO BATMAN VO FILME (s titulkami) Chris McKay, USA/Dán., 201711.02. SO 18:00 PSIA DUŠA Lasse Hallström, USA, 201711.02. SO 20:00 SPOJENCI Robert Zemeckis, USA, 201615.02. ST 19:00 ODYSEA Jérôme Salle, Fr., 201616.02. ŠT 19:00 T2 TRAINSPOTTING Danny Boyle, Brit., 201717.02. PI 18:00 LEGO BATMAN VO FILME Chris McKay, USA/Dán., 201717.02. PI 20:00 T2 TRAINSPOTTING Danny Boyle, Brit., 201718.02. SO 17:00 LEONARDO | Exhibition On Screen Phil Grabsky, Brit., 201218.02. SO 19:00 MLČANIE Martin Scorsese, Mex./USA/Tchajwan, 201622.02. ST 19:00 JA, DANIEL BLAKE Ken Loach, Brit./Fr., 201623.02. ŠT 19:00 MOONLIGHT Barry Jenkins, USA, 201624.02. PI 18:00 BODI: PSIA SUPERSTAR Ash Brannon, USA/Čína, 201624.02. PI 19:45 LION Garth Davis, Austr./Brit./USA, 201625.02. SO 16:00 RODINNÉ ŠŤASTIE Szabolcs Hajdu, Maď., 201625.02. SO 17:45 T2 TRAINSPOTTING Danny Boyle, Brit., 201725.02. SO 20:00 LA LA LAND Damien Chazelle, USA, 2016Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk